Сійярто знову звинуватив Україну в "зазіханні на суверенітет" і пригрозив наслідками

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито знову атакувала газопровід "Турецький потік". За його словами, це "дуже груба атака на суверенітет Угорщини", оскільки енергетична безпека є основою незалежності країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.hu .

Що заявив Сійярто

Виступаючи на політичному заході в місті Мезковачхаза, Сійярто наголосив, що Україна нібито намагається "взяти Угорщину в повну енергетичну блокаду" на тлі світової енергетичної кризи.

"Це дуже груба атака на суверенітет Угорщини, тому що атаки на енергетичну безпеку, на безпеку енергопостачання вважаються атаками на суверенітет", - заявив міністр.

Сійярто зазначив, що трубопровід "Дружба", через який надходить дешева російська нафта, фізично повністю придатний для транспортування палива в бік Угорщини, але "українці перекривають його".

"Ми, звичайно, захистимо себе і будемо боротися за використання дешевої російської нафти та дешевого російського газу в Угорщині, тому що якщо у нас не буде такої можливості, то пільговим тарифам кінець, і захищеним цінам на бензин також кінець", - заявив Сійярто.

За його словами, якщо пільгові тарифи скасують, комунальні платежі для угорців зростуть утричі

Контекст "Турецького потоку"

"Турецький потік" - це газопровід, що постачає російський газ через Чорне море до Туреччини та далі до країн Південної та Центральної Європи, зокрема Угорщини. Угорщина залежить від російського газу, і Будапешт неодноразово виступав проти санкцій на імпорт енергоносіїв з РФ.