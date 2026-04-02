Сійярто знову звинуватив Україну в "зазіханні на суверенітет" і пригрозив наслідками
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито знову атакувала газопровід "Турецький потік". За його словами, це "дуже груба атака на суверенітет Угорщини", оскільки енергетична безпека є основою незалежності країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.hu.
Що заявив Сійярто
Виступаючи на політичному заході в місті Мезковачхаза, Сійярто наголосив, що Україна нібито намагається "взяти Угорщину в повну енергетичну блокаду" на тлі світової енергетичної кризи.
"Це дуже груба атака на суверенітет Угорщини, тому що атаки на енергетичну безпеку, на безпеку енергопостачання вважаються атаками на суверенітет", - заявив міністр.
Сійярто зазначив, що трубопровід "Дружба", через який надходить дешева російська нафта, фізично повністю придатний для транспортування палива в бік Угорщини, але "українці перекривають його".
"Ми, звичайно, захистимо себе і будемо боротися за використання дешевої російської нафти та дешевого російського газу в Угорщині, тому що якщо у нас не буде такої можливості, то пільговим тарифам кінець, і захищеним цінам на бензин також кінець", - заявив Сійярто.
За його словами, якщо пільгові тарифи скасують, комунальні платежі для угорців зростуть утричі
Контекст "Турецького потоку"
"Турецький потік" - це газопровід, що постачає російський газ через Чорне море до Туреччини та далі до країн Південної та Центральної Європи, зокрема Угорщини. Угорщина залежить від російського газу, і Будапешт неодноразово виступав проти санкцій на імпорт енергоносіїв з РФ.
Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори, які визначать курс країни на найближчі роки. Як зазначає Politico, європейські політики високо оцінюють шанси опозиційного кандидата Петера Мадяра, однак його позиція щодо України може не відрізнятися від курсу чинного прем’єра Віктора Орбана.
Обидва політики виступають проти військової допомоги Києву та наголошують на важливості збереження енергозв’язків із Росією.
На тлі цього загострилася ситуація навколо нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта надходить до Угорщини та Словаччини. Рішення України не допускати місію ЄС для інспектування цього трубопроводу розділило та розчарувало деякі країни Євросоюзу.
Аби припинити щоденне реагування на "абсурдні заяви" Будапешта, українське МЗС запустило "Угорське радіо Україна". Це своєрідний цілодобовий тролінг - офіційний канал, де систематично публікуються спростування та факти, що розвінчують угорську пропаганду.