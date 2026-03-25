Угорщина перекриває газ Україні: Орбан оголосив ультиматум

Угорщина перекриває газ для України, доки не відновиться нафтопровід "Дружба".

Як повідомляє РБК-Україна , про це угорський прем'єр Віктор Орбан оголосив у соцмережах.

Що сказав Орбан

"Поки Україна не поставляє нафту, вони не отримають газ з Угорщини. Захистимо енергетичну безпеку Угорщини, збережемо захищені ціни на бензин і знижені ціни на газ!" - сказав угорський прем'єр.

За словами прем'єр-міністра, решта газу зберігатиметься у внутрішніх сховищах.

Орбан також додав, що на засіданні уряду внесе важливу пропозицію.

"Поки що ми успішно захищалися від українського шантажу, завдяки захищеним цінам угорці платять найнижчі ціни на заправках у всій Європі", - заявив він.

Орбан сказав, що Угорщині потрібно запасатися газом. Саме тому країна заповнює угорські газові резервуари замість українських.

"Оскільки Україна також атакує південний газопровід, який постачає Угорщину, нам потрібно запастися", - сказав прем'єр Угорщини.

Що таке "Дружба" і чому вона зупинилася

"Дружба" - один із найбільших нафтопроводів на континенті. Він іде через українську територію і забезпечує нафтою кілька держав ЄС - зокрема Угорщину, Словаччину та Чехію.

Трубопровід вивели з ладу російські повітряні удари. За словами президента Зеленського, на технічний ремонт знадобиться до двох місяців.

Водночас він наголосив, що виступає проти відновлення саме транзиту російської нафти.

"Якщо ми вирішили відновити російську нафту, то я хочу, щоб вони знали, що я проти цього", - сказав Зеленський.

Водночас він як президент не блокує ремонт трубопроводу.