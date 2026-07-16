З "Нафтогазу" у прем'єри: чому Зеленський обрав Корецького і які виклики чекають на нього в Кабміні

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Робота Корецького в уряді вимагатиме від нього ширших компетенцій, ніж робота в енергетиці. Ключовими завданнями є підготовка до зими, економічна стабільність та ефективне використання міжнародної допомоги. Робота в "Укрнафті" та "Нафтогазі" забезпечила Корецькому імідж ефективного менеджера, лояльність та високу оцінку з боку Володимира Зеленського . Бізнес чекає від Корецького більш прогнозованої економічної політики, боротьби з корупцією та системного діалогу. Першими серйозними випробуваннями для нового прем'єра стануть підготовка до опалювального сезону, переговори з МВФ та управління Кабміном в умовах війни.

Буквально вже за кілька годин Україна може отримати нового прем'єр-міністра. На ранок 16 липня немає жодних сумнівів, що ним стане Сергій Корецький, який донедавна очолював НАК "Нафтогаз України".

Якщо для багатьох нинішня зміна прем'єра була сюрпризом, то для голови НАК пропозиція очолити уряд не стала несподіваною.

Ще на початку червня РБК-Україна у розмові з ним торкнулася теми ймовірності переходу на посаду прем'єр-міністра. Перша інформація про можливу заміну уряду з'явилася понад місяць тому. Тоді Корецький сказав, що подібних пропозицій ще не отримував.

Наприкінці минулого тижня Зеленський не лише офіційно запропонував Корецькому очолити уряд, а й визначив основні центри уваги для нього на новій посаді.

Насамперед, це підготовка до зими , яка, за неофіційними прогнозами, може бути значно складнішою за минулу через ймовірність більш масованих ударів росіян по енергетиці.

Захист енергетичної та паливної інфраструктури має стати пріоритетом для нового уряду на найближчу перспективу.

"Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі - підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України", - наголосив глава держави.

Крім того, серед основних напрямів для нового Кабміну – стабілізація економічної ситуації та ефективне управління міжнародною допомогою.

Сергій Корецький основний кандидат на пост прем'єр-міністра України (фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official )

Тема захисту енергетики для Корецького добре знайома – він займався нею як голова НАК, а раніше – "Укрнафти". А ось два інші напрями – економіка та робота з донорами – вимагатимуть від прем'єра виявити талант швидкого занурення у зовсім нове коло питань.

Від заправок до Кабміну

Сергій Корецький не має досвіду роботи у державних структурах у ролі чиновника. До призначення головою державної "Укрнафти" у 2022 році за пропозицією колишнього заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми він керував мережею заправок WOG. Тоді акції "Укрнафти" та ще низки підприємств держава відібрала у Ігоря Коломойського. Компанія потребувала оздоровлення.

І вже наприкінці 2022 року "Укрнафта" стала високоприбутковою. Багато експертів тоді говорили, що не варто перебільшувати заслуг нового керівника. Мовляв, у компанії не треба було робити нічого особливого, а просто припинити штучне заниження прибутку та виведення коштів. Тим не менш, 4 роки "Укрнафта" працювала досить успішно.

У квітні 2025 року Корецького за підсумком конкурсу призначили головою НАК "Нафтогаз України ". Там він також показав непоганий результат – компанії вдалося знайти фінансування на закупівлю необхідного газу на зиму.

Робота у двох нафтогазових компаніях забезпечила Корецькому імідж ефективного менеджера, лояльність та високу професійну оцінку з боку Володимира Зеленського. Саме тому він і став основним претендентом на прем'єрське крісло, кажуть співрозмовники видання.

Корецький вміє простими словами, не сухо, а в міру емоційно та доступно пояснювати складні питання. Це значно полегшує його спілкування з президентом, зазначили у розмові з РБК-Україна кілька співрозмовників, які були свідками обговорення енергетичних тем на найвищому рівні на різноманітних нарадах.

Крім того, у Корецького є і дипломатичний талант, який виявляється за потреби. Наприклад, переговори зі США щодо перспективи імпорту газу були досить результативними.

"У нього хороша інтуїція. Він відчуває, де треба підійти тонко, де – жорстко. Таке чуття завжди допомагає. Видно, що президенту з Корецьким досить комфортно", – зазначив співрозмовник, який часто брав участь у нарадах на найвищому рівні.

Чи може бути порушено цей комфорт суперечками чи незгодою нового прем'єра із президентом?

Практично всі, з ким спілкувалося видання, схиляються до того, що Корецький навряд чи опонуватиме Зеленському навіть на вузьких закритих зустрічах. "Не для того президент підбирав прем'єра, щоб той сперечався з ним і казав "ні", – розмірковує один із співрозмовників.

Підтвердженням того, що Корецький акуратно поводить себе з президентом, може бути те, що він, зазначають співрозмовники, фактично жодного разу не порушував питання скасування ПСО (спецціни на газ, - ред.) та підвищення тарифів на газ на нарадах з главою держави. При цьому НАК зазнає через ПСО фінансові втрати, які держава не компенсує.

Проте, на думку багатьох опитаних співрозмовників у владі, Корецький відрізнятиметься від Юлії Свириденко як голови Кабміну. Один із соратників уже колишнього прем'єра сказав РБК-Україна, що вона практично завжди погоджувалася з президентом і виконувала всі його побажання та доручення, оскільки вважала себе людиною його команди.

"Юлія Анатоліївна сприймала себе продовженням президента - його рукою, і погоджувалася навіть з іноді відверто популістськими ідеями", - зазначив співрозмовник. Свириденко багато хто критикував за дорогі для бюджету програми "роздачі грошей" на кшталт Національного чи паливного кешбеку.

Чи збільшуватиметься за Корецького кількість програм соціальної спрямованості, які викликають критику через явний наліт популізму, поки що невідомо. "Нова людина завжди приносить нове бачення", – сказав один із представників фінансового блоку органів влади.

Багато співрозмовників прогнозують, що, швидше за все, з боку ОП новому прем'єру дадуть більше суб'єктності. Тобто завдання ставитимуть, але механізми їх виконання Кабміну доведеться розробляти абсолютно самостійно. Головним буде результат рейтингів влади.

"Президенту потрібне відчуття амбітності планів. Корецький зможе задовольнити це бажання", - сказав один з керівників держкомпаній.

Бізнес та експерти чекають ініціатив та боротьби з корупцією

Виконавчий директор Центру економічної стратегії (ЦЕС) Гліб Вишлінський вважає, що Корецький буде ініціативнішим, хоча й у рамках "генеральної лінії партії".

"Це може зробити роботу уряду більш ефективною. Але зрештою він таки зіткнеться з "червоними лініями" президента, пов'язаними із збереженням вертикалі контролю над правоохоронною системою та фактичною недоторканністю для неї у питаннях власних корупційних "підробітків", – сказав він у коментарі РБК-Україна.

Саме це, на думку експерта, може заблокувати подальший прогрес.

Бізнес очікує, що з приходом нового прем'єра посилиться системний діалог із владою. "Важливо, щоб рішення, що впливають на підприємницьке середовище, ухвалювалися передбачувано, з достатнім часом для обговорення та обліку експертної позиції бізнесу", - сказала у коментарі РБК-Україна виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Ганна Дерев'янко.

Згідно з опитуваннями ЄБА серед основних очікувань бізнес-лідерів від уряду – боротьба з корупцією, проведення судової реформи та забезпечення верховенства права, підтримання макроекономічної стабільності, а також виконання Україною своїх євроінтеграційних зобов'язань.

Окремим очікуванням є проведення виваженої економічної політики, яка сприятиме поступовому зниженню залежності України від зовнішньої фінансової допомоги. У перспективі – створення рівних умов ведення бізнесу, зокрема з допомогою боротьби з тіньовим сектором економіки.

Крім того, зазначили у ЄБА, важливо налагодити ефективну взаємодію між урядом та Радою.

Поки Корецький практично не має досвіду спілкування з депутатами. Але їхні відгуки про нового прем'єра загалом позитивні. Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа чекає від нового Кабміну на проект бюджету на наступний рік, який має бути поданий до 15 вересня.

"Чекаємо на бюджет, який відображає пріоритети нового уряду", – сказала вона виданню. Вже після цього можна буде давати більш конкретні оцінки.

Нові складнощі для нового прем'єра

Досвідчені апаратники кажуть, що прем'єру, особливо на початку роботи, дуже важливо мати у складі Кабміну у доброму розумінні "своїх" людей. "Має бути хтось, від кого ти відчуваєш просто психологічну підтримку в новому колективі", – сказав один із колишніх урядовців.

Такі "свої" люди мали кожен прем'єр. Свириденко - Тараса Качку та Олексія Соболєва, які не увійдуть до нового Кабміну, а також Ірину Бережну, яка зуміла зберегти свою посаду в Мінкульті.

Корецький також запропонував кількох кандидатів на міністерські портфелі. Один із них – Тарас Кравченко – вже погоджений. Він замінить Олексія Соболєва на посаді міністра економіки. Економічний напрямок завжди вважається одним із основних у роботі будь-якого Кабміну.

Ще два важливі напрями – енергетика та фінанси. Денис Шмигаль та Сергій Марченко збережуть свої посади у новому Кабміні. Корецький як голова НАК із цими двома міністрами в прямому розумінні конфліктів не мав. Але певні розбіжності таки виникали.

Шмигаль хотів досягти зниження цін на газ для газової генерації, але Корецький був категорично проти. Марченко, у свою чергу, був проти виплат бюджетних компенсацій НАК для покриття різниці цін на газ.

Як складатимуться відносини Корецького з цими міністрами вже у новій якості, поки що незрозуміло. Але співрозмовники видання, які мають досвід роботи з усіма трьома, упевнені, що "мудрі люди" знайдуть вирішення проблем.

Ще одним викликом для Корецького будуть переговори з МВФ уже восени. Досі він спілкувався з Фондом лише по одному газовому блоку програми співробітництва.

Зараз разом із міністром фінансів йому потрібно буде шукати чергові компромісні рішення щодо найскладніших питань податкової сфери. Насамперед, по умові про введення податку на посилки.

Вже зрозуміло, що цю вимогу Україна не виконає до кінця липня, як було погоджено в останньому перегляді меморандуму про співпрацю із МВФ.

Фактично Сергій Корецький стає прем'єром у момент, коли уряд одночасно має готуватися до однієї з найскладніших зим війни, вести переговори з МВФ і шукати грошей для бюджету. Саме ці завдання стануть для нього головним іспитом. Здавати його доведеться вже за кілька місяців. Перші оцінки роботи нового Кабміну будуть восени, і залежатимуть насамперед від підготовки країни до зимових холодів та обстрілів.

Питання – відповідь (FAQ):

Чому саме Сергій Корецький стане новим прем'єр-міністром?

За останні роки Корецький сформував репутацію ефективного кризового менеджера, спочатку очоливши Укрнафту, а потім НАК Нафтогаз України. За даними джерел РБК-Україна, саме успішна робота у державних енергетичних компаніях, а також високий рівень довіри з боку президента зробили його головним претендентом на пост глави уряду.

Які завдання стануть для нього першочерговими?

Головними пріоритетами нового Кабміну мають стати підготовка країни до зими, захист енергетичної інфраструктури, забезпечення макроекономічної стабільності та ефективне використання міжнародної фінансової допомоги. Вже восени уряд також має складні переговори з МВФ.

Чим стиль роботи Корецького відрізняється від його попередниці?

Співрозмовники РБК-Україна вважають, що новий прем'єр може виявитися більш ініціативним у пошуку рішень. При цьому у ключових питаннях він, швидше за все, продовжить працювати в рамках спільної політики президента і не конфліктуватиме з Банковою.

Чого очікують від нового уряду бізнес та експерти?

Представники бізнесу розраховують на більш прогнозовану економічну політику, посилення діалогу з підприємцями, боротьбу з корупцією та продовження судової реформи. Експерти зазначають, що простір для самостійних рішень уряду багато в чому залежатиме від позиції Офісу президента.

Які головні виклики чекають на Корецького на посаді прем'єра?

На відміну від керівництва державними компаніями, робота прем'єр-міністра вимагає одночасно керувати економікою, взаємодіяти з парламентом, міжнародними партнерами та всіма міністерствами. Одними з перших серйозних випробувань стануть підготовка до опалювального сезону, формування бюджету та виконання зобов'язань перед МВФ.