ua en ru
Ср, 15 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Зеленський пояснив, чому саме Корецький має очолити Кабмін

17:11 15.07.2026 Ср
2 хв
Причина полягає в одному з головних пріоритетів України
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Зеленський пояснив, чому саме Корецький має очолити Кабмін Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Сергій Корецький є найбільш підготовленою людиною на посаду прем'єр-міністра України.

Як повідомляє РБК-Україна, про це український президент Володимир Зеленський заявив журналістам.

"Якщо ми входимо в зиму, то ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі - підготовка до зими. Тому Сергій Корецький, після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем'єр-міністра України", - наголосив глава держави.

Президент додав, що сьогодні у Корецького відбудеться засідання з фракцією "Слуга народу", де він обговорюватиме деталі, в які вже входить майбутній склад міністрів.

Нагадаємо, за даними джерел РБК-Україна, основним кандидатом на посаду прем'єр-міністра залишається Сергій Корецький. Водночас офіційного подання його кандидатури наразі не було.

Очікується, що питання призначення нового очільника уряду Верховна Рада розгляне вже в четвер, 16 липня.

Сьогодні Корецький зустрівся з депутатами фракції "Слуга народу" як претендент на посаду глави уряду. Президент Володимир Зеленський участі в цій зустрічі не брав.

Крім того, вранці відбулася ще одна закрита нарада, присвячена формуванню нового складу Кабміну. У ній взяли участь експрем'єр Юлія Свириденко, керівництво Ради та фракції "Слуга народу", а також очільник Офісу президента Кирило Буданов.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Сергій Корецький
Новини
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Українські спецпризначенці дронами уразили "енергетичну основу" Криму
Аналітика
Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики
Марія Волощукредактор РБК-Україна Від Катовиць до Балі: куди і навіщо київські забудовники переносять будівельні майданчики