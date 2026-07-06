Податок на посилки буде? В Раді назвали дедлайн для закону

Пакет законопроєктів про оподаткування міжнародних посилок, який є структурним маяком програми МВФ та умовою фінансування з боку ЄС, можуть ухвалити лише ближче до кінця року, хоча за меморандумом з МВФ це мало статися до кінця липня.

"Я думаю, до нового року. У нас немає інших варіантів, окрім як ухвалити", – сказав Гетманцев.



Водночас він додав, що до наступного перегляду програми з МВФ, який заплановано на жовтень, Рада має продемонструвати прогрес у виконанні цієї умови. Сам закон набере чинності не раніше 2027 року.



"До наступного перегляду маємо мати прогрес. До жовтня, думаю, у нас буде якийсь прогрес. Може бути і перше читання може і друге (прийняття законопроекту – ред.). Подивимось", – зазначив Гетманцев.



Зараз для виконання умови кредиторів для скасування пільгового оподаткування посилок Рада має ухвалити два законопроекти: зміни до Податкового і Митного кодексів.



Наразі зміни до Податкового кодексу вже готові для розгляду, зазначив Гетманцев. Зміни до Митного кодексу ще доробляються Мінфіном.



"Закони мають бути прийняті в парі", – підкреслив голова податкового комітету.



За словами заступниці міністра фінансів Світлани Воробій, законопроєкт про зміни Митного кодексу для відміни податкових пільг для посилок майже готовий для ухвалення Кабміном і внесення після цього в Раду. Залишилося лише виконати "бюрократичні процедури для останніх погоджень".



"Ми самі зацікавлені в пришвидшенні цих процесів, оскільки до цього прив’язані європейські гроші", – зазначила Воробій.