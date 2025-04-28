Головою правління НАК "Нафтогаз" став Сергій Корецький, - джерела

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За даними співрозмовників видання, рішення про призначення Корецького було ухвалено під час сьогоднішнього засідання наглядової ради "Нафтогазу".

За інформацією видання, раніше у фінал конкурсу, окрім Корецького, вийшли в.о. глави НАК Роман Чумак і колишній глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко. По інформації видання, Чумак зняв свою кандидатуру.

Що відомо про Корецького

Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку.

У 2001 році він закінчив машинобудівний факультет Луцького державного технічного університету, а у 2005 році - факультет бізнесу того ж університету.

У 2019 році пройшов навчання за програмою Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі.

З 1997 по 2018 рік працював у групі компаній "Континіум" (Луцьк).

З 2013 року обіймав посаду генерального директора WOG.

У квітні 2019 року заснував кавову компанію повного циклу IDEALIST Coffee Co.

9 листопада 2022 року рішенням Загальних зборів акціонерів Сергія Корецького було призначено директором ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".