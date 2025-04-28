Головою правління НАК "Нафтогаз" став Сергій Корецький, - джерела
Голову компанії "Укрнафта" Сергія Корецького було призначено головою правління НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення ухвалила наглядова рада компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
За даними співрозмовників видання, рішення про призначення Корецького було ухвалено під час сьогоднішнього засідання наглядової ради "Нафтогазу".
За інформацією видання, раніше у фінал конкурсу, окрім Корецького, вийшли в.о. глави НАК Роман Чумак і колишній глава "Укргазвидобування" Олег Прохоренко. По інформації видання, Чумак зняв свою кандидатуру.
Що відомо про Корецького
Сергій Корецький народився 14 березня 1978 року в Луцьку.
У 2001 році він закінчив машинобудівний факультет Луцького державного технічного університету, а у 2005 році - факультет бізнесу того ж університету.
У 2019 році пройшов навчання за програмою Executive MBA в Києво-Могилянській бізнес-школі.
З 1997 по 2018 рік працював у групі компаній "Континіум" (Луцьк).
З 2013 року обіймав посаду генерального директора WOG.
У квітні 2019 року заснував кавову компанію повного циклу IDEALIST Coffee Co.
9 листопада 2022 року рішенням Загальних зборів акціонерів Сергія Корецького було призначено директором ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта".
Варто зауважити, що раніше головою правління НАК "Нафтогаз" був Олексій Чернишов. У грудні минулого року Рада призначила його віце-прем'єром, міністром національної єдності України.
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