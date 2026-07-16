Из "Нафтогаза" в премьеры: почему Зеленский выбрал Корецкого и какие вызовы ждут его в Кабмине

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Работа Корецкого в правительстве потребует от него более широких компетенций, чем работа в энергетике. Ключевые задачи обозначены – подготовка к зиме, экономическая стабильность и эффективное использование международной помощи. Работа в "Укрнафте" и "Нафтогазе" обеспечила Корецкому имидж эффективного менеджера, лояльность и высокую оценку со стороны Владимира Зеленского. Бизнес ждет от Корецкого более прогнозируемой экономической политики, борьбы с коррупцией и системного диалога. Первыми серьезными испытаниями для нового премьера станут подготовка к отопительному сезону, переговоры с МВФ и управление Кабмином в условиях войны.

Буквально уже через несколько часов Украина может получить нового премьер-министра. На утро 16 июля нет никаких сомнений, что им станет Сергей Корецкий, который до недавних пор возглавлял НАК "Нафтогаз Украины".

Если для многих нынешняя смена премьера была сюрпризом, то для главы НАК поступившее предложение возглавить правительство не стало неожиданным.

Еще в начале июня РБК-Украина в разговоре с ним затронуло тему вероятности перехода на пост премьер-министра. Первая информация о возможной замене правительства появилась более месяца назад. Тогда Корецкий сказал, подобных предложений еще не получал.

В конце прошлой недели Зеленский не только официально предложил Корецкому возглавить правительство, но и определил основные центры внимания для него на новой должности.

Прежде всего, это подготовка к зиме, которая, по неофициальным прогнозам, может быть значительно сложнее прошлой из-за вероятности более массированных ударов россиян по энергетике.

Защита энергетической и топливной инфраструктуры должна стать приоритетом для нового правительства на ближайшую перспективу.

"Если мы входим в зиму, то мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны – подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины", – подчеркнул глава государства.

Кроме того, среди основных направлений для нового Кабмина – стабилизация экономической ситуации и эффективное управление международной помощью.

Сергей Корецкий основной кандидат на пост премьер-министра Украины (фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official)

Тема защиты энергетики для Корецкого хорошо знакома – он занимался ею как глава НАК, а до этого – "Укрнафты". А вот два других направления – экономика и работа с донорами – потребуют от премьера проявить талант быстрого погружения в совершенно новый круг вопросов.

От заправок до Кабмина

Сергей Корецкий не имеет опыта работы в государственных структурах в роли чиновника. До назначения главой государственной "Укрнафты" в 2022 году по предложению бывшего заместителя главы Офиса президента Ростислава Шурмы он руководил сетью заправок WOG. Тогда акции "Укрнафты" и еще ряда предприятий государство отобрало у Игоря Коломойского. Компания нуждалась в оздоровлении.

И уже в конце 2022 года "Укрнафта" стала высокоприбыльной. Многие эксперты тогда говорили, что не стоит преувеличивать заслуги нового руководителя. Мол, в компании не надо было делать ничего особенного, а просто прекратить искусственное занижение прибыли и вывод средств. Тем на менее, 4 года "Укрнафта" работала довольно успешно.

В апреле 2025 года Корецкого по итогу конкурса назначили главой НАК "Нафтогаз Украины". Там он тоже показал неплохой результат – компании удалось найти финансирование на закупку необходимого на зиму газа.

Работа в двух нефтегазовых компаниях обеспечила Корецкому имидж эффективного менеджера, лояльность и высокую профессиональную оценку со стороны Владимира Зеленского. Именно поэтому он и стал основным претендентом на премьерское кресло, говорят знающие ситуацию собеседники издания.

Корецкий умеет простыми словами, не сухо, а в меру эмоционально и доступно объяснять сложные вопросы. Это значительно облегчает его общение с президентом, отметили в разговоре с РБК-Украина несколько собеседников, которые были свидетелями обсуждения энергетических тем на высшем уровне на различных совещаниях.

Кроме того, у Корецкого есть и дипломатический талант, который проявляется при необходимости. К примеру, переговоры с США о перспективе импорта газа были достаточно результативными.

"У него хорошая интуиция. Он чувствует, где надо подойти тонко, где – жестко. Такое чутье всегда помогает. Видно, что президенту с Корецким довольно комфортно", – отметил собеседник, который часто принимал участие в совещаниях на высшем уровне.

Может ли быть нарушен этот комфорт спорами или несогласием нового премьера с президентом?

Практически все, с кем общалось издание, склоняются к тому, что Корецкий вряд ли будет оппонировать Зеленскому даже на узких закрытых встречах. "Не для того президент подбирал премьера, чтобы тот спорил с ним и говорил "нет", – рассуждает один из собеседников.

Подтверждением того, что Корецкий аккуратен с президентом, может служить то, что он, отмечают собеседники, фактически ни разу не поднимал вопрос отмены ПСО (спеццены на газ, - ред.) и повышении тарифов на газ на совещаниях с главой государства. При этом НАК несет из-за ПСО финансовые потери, которые не компенсирует государство.

Тем не менее, по мнению многих опрошенных собеседников во власти, Корецкий будет отличаться от Юлии Свириденко как главы Кабмина. Один из соратников уже бывшего премьера сказал РБК-Украина, что она практически всегда соглашалась с президентом и выполняла все его пожелания и поручения, поскольку считала себя человеком его команды.

"Юлия Анатольевна воспринимала себя продолжением президента – его рукой, и соглашалась даже с иногда откровенно популистскими идеями", – отметил собеседник. Свириденко многие критиковали за дорогие для бюджета программы "раздачи денег" по типу Национального или топливного кешбэка.

Будет ли увеличиваться при Корецком число программ социальной направленности, которые вызывают критику из-за явного налета популизма, пока неизвестно. "Новый человек всегда приносит новое видение", – сказал изданию один из представителей финансового блока органов власти.

Почти все собеседники прогнозируют, что, скорее всего, со стороны ОП новому премьеру дадут больше субъектности. То есть задачи ставиться будут, но механизмы их выполнения Кабмину придется разрабатывать абсолютно самостоятельно. Главным будет результат рейтингов власти.

"Президенту нужно ощущение амбициозности планов. Корецкий сможет удовлетворить это желание", – сказал изданию один из руководителей госкомпаний.

Бизнес и эксперты ждут инициатив и борьбы с коррупцией

Исполнительный директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский считает, что Корецкий будет более инициативным, хотя и в рамках "генеральной линии партии".

"Это может сделать работу правительства более эффективной. Но в конечном итоге он все-таки столкнется с "красными линиями" президента, связанными с сохранением вертикали контроля над правоохранительной системой и фактической неприкосновенностью для нее в вопросах собственных коррупционных "подработок", – сказал он в комментарии РБК-Украина.

Именно это, по мнению эксперта, может заблокировать дальнейший прогресс.

Бизнес ожидает, что с приходом нового премьера усилится системный диалог с властью. "Важно, чтобы решения, влияющие на предпринимательскую среду, принимались предсказуемо, с достаточным временем для обсуждения и учета экспертной позиции бизнеса", – сказала в комментарии РБК-Украина исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

Согласно опросам ЕБА, среди основных ожиданий бизнес-лидеров от правительства – борьба с коррупцией, проведение судебной реформы и обеспечение верховенства права, поддержание макроэкономической стабильности, а также выполнение Украиной своих евроинтеграционных обязательств.

Отдельным ожиданием является проведение взвешенной экономической политики, которая будет способствовать постепенному снижению зависимости Украины от внешней финансовой помощи. В перспективе – создание равных условий для ведения бизнеса, в частности за счет борьбы с теневым сектором экономики.

Кроме того, отметили в ЕБА, важно наладить эффективное взаимодействие между правительством и Радой.

Пока у Корецкого практически нет опыта общения с депутатами. Но их отзывы о новом премьере в общем положительные. Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа ждет от нового Кабмина проект бюджета на следующий год, который должен быть подан до 15 сентября.

"Ждем бюджет, который отражает приоритеты нового правительства", – сказала она изданию. Уже после этого можно будет давать и более конкретные оценки.

Новые сложности для нового премьера

Опытные аппаратчики говорят, что премьеру, особенно в начале работы, очень важно иметь в составе Кабмина в хорошем понимании "своих" людей. "Должен быть кто-то, от кого ты ощущаешь просто психологическую поддержку в новом коллективе", – сказал один из бывших членов правительства.

Такие "свои" люди были у каждого премьера. У Свириденко – Тарас Качка и Алексей Соболев, которые не войдут в новый Кабмин, а также Ирина Бережная, сумевшая сохранить свой пост в Минкульте.

Корецкий тоже предложил нескольких кандидатов на министерские портфели. Один из них – Тарас Кравченко – уже согласован. Он заменит Алексея Соболева на посту министра экономики. Экономическое направление всегда считается одним из основных в работе любого Кабмина.

Еще два важных направления – энергетика и финансы. Денис Шмыгаль и Сергей Марченко сохранят свои должности в новом Кабмине. У Корецкого как главы НАК с этими двумя министрами в прямом понимании конфликтов не было. Но определенные разногласия все-таки возникали.

Шмыгаль хотел добиться снижения цен на газ для газовой генерации, но Корецкий был категорически против. Марченко, в свою очередь, был против выплат бюджетных компенсаций НАК для покрытия разницы цен на газ.

Как будут складываться отношения Корецкого с этими министрами уже в новом качестве, пока непонятно. Но собеседники издания, имеющие опыт работы со всеми тремя, уверены, что "мудрые люди" найдут решение проблем.

Еще одним вызовом для Корецкого будут переговоры с МВФ уже осенью. До сих пор он общался с Фондом только по одному газовому блоку в программе сотрудничества.

Сейчас вместе с министром финансов ему нужно будет искать очередные компромиссные решения по наиболее сложным вопросам налоговой сферы. Прежде всего, по условию о вводе налога на посылки.

Уже понятно, что это требование Украина не выполнит до конца июля, как было согласовано в последнем пересмотре меморандума о сотрудничестве с МВФ.

Фактически Сергей Корецкий становится премьером в момент, когда правительству одновременно предстоит подготовка к одной из самых сложных зим войны, переговоры с МВФ и поиск денег для бюджета. Именно эти задачи станут для него главным экзаменом. Сдавать его придется уже через несколько месяцев. Первые оценки работы нового Кабмина будут осенью, и будут зависеть в первую очередь от подготовки страны к зимним холодам и обстрелам.

Вопрос – ответ (FAQ):

Почему именно Сергей Корецкий станет новым премьер-министром?

За последние годы Корецкий сформировал репутацию эффективного кризисного менеджера, сначала возглавив "Укрнафту", а затем НАК "Нафтогаз Украины". По данным источников РБК-Украина, именно успешная работа в государственных энергетических компаниях, а также высокий уровень доверия со стороны президента сделали его главным претендентом на пост главы правительства.

Какие задачи станут для него первоочередными?

Главными приоритетами нового Кабмина должны стать подготовка страны к зиме, защита энергетической инфраструктуры, обеспечение макроэкономической стабильности и эффективное использование международной финансовой помощи. Уже осенью правительству также предстоят сложные переговоры с МВФ.

Чем стиль работы Корецкого отличается от его предшественницы?

Собеседники РБК-Украина считают, что новый премьер может оказаться более инициативным в поиске решений. При этом в ключевых вопросах он, скорее всего, продолжит работать в рамках общей политики президента и не станет конфликтовать с Банковой.

Чего ожидают от нового правительства бизнес и эксперты?

Представители бизнеса рассчитывают на более прогнозируемую экономическую политику, усиление диалога с предпринимателями, борьбу с коррупцией и продолжение судебной реформы. Эксперты при этом отмечают, что пространство для самостоятельных решений правительства во многом будет зависеть от позиции Офиса президента.

Какие главные вызовы ждут Корецкого на посту премьера?

В отличие от руководства государственными компаниями, работа премьер-министра требует одновременно управлять экономикой, взаимодействовать с парламентом, международными партнерами и всеми министерствами. Одними из первых серьезных испытаний станут подготовка к отопительному сезону, формирование бюджета и выполнение обязательств перед МВФ.