Нафтогаз відкрив новий маршрут постачання газу: як це працює

Україна розширює маршрути імпорту газу, вперше отримавши американський скраплений газ через німецький LNG-термінал. Це дає змогу зміцнити енергобезпеку і знизити залежність від нестабільних джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького в мережі Facebook.

Новий маршрут постачання газу

Група Нафтогаз спільно з TotalEnergies вперше організувала імпорт американського LNG через термінал Deutsche ReGas на острові Рюген у Балтійському морі.

Після регазифікації в Німеччині газ буде доставлено через Польщу в Україну. Уже в лютому цей ресурс став доступний у вітчизняній газовій системі.

Значення для енергобезпеки

Це не просто новий логістичний канал. "Для нас це результат довіри та злагодженої роботи з партнерами. В умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру кожен додатковий канал постачання газу підвищує нашу енергобезпеку", - підкреслили в компанії.

Кожен крок з розвитку альтернативних маршрутів зміцнює стабільність поставок і знижує ризики перебоїв у критичні періоди.

Перспективи та подальші плани

Запуск нового маршруту демонструє, що Нафтогаз здатен оперативно реагувати на зміни на енергетичному ринку та активно впроваджувати міжнародні партнерські рішення.

Поступово компанія розширює мережу поставок, забезпечуючи країну надійними джерелами газу та посилюючи енергетичну незалежність України.