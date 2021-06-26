Синоптики предупредили о серьезных погодных "фокусах" на выходных: где ждать ненастье

Погода в Украине на выходных, 26 и 27 июня, ожидается непростой из-за обильных осадков на большей части территории страны с сильными ливнями и грозами в некоторых регионах. Местами, ввиду "переходов" с жары в более низкую температуру воздуха, атмосферная активность может спровоцировать шквалы и град.

Об этом говорится в прогнозе на сайте Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко в Facebook .

Также в Украине из-за метеорологической ситуации объявлен I уровень опасности.

В субботу, 26 июня, сухо и жарко будет в восточных регионах. В то время как в западных, днем северных и южных областях ожидаются грозы.

Столбики термометров на западе Украины покажут +24... +28 градусов, а от "линии" Житомирской и Винницкой областей включительно и дальше - на термометрах будет от +31 и до +35 градусов. Разве что в Херсонской области чуть ниже: +29... +31 градус.

Карта погоды в Украине 26 июня (фото: meteo.gov.ua)

В воскресенье, 27 июня, грозовая активность сместится дальше на восток, зато в западных областях дожди уже не прогнозируются. При этом в северных, центральных и южных областях местами будут сильные ливни.

Температура воздуха на большей части Украины снизится: градусники покажут в среднем днем около +24... +28 градусов, однако в восточных регионах будет теплее - до +32 градуса.

Карта погоды в Украине 26 июня (фото: meteo.gov.ua)

Как обратила внимание Диденко, на вероятность возникновения локальных "зон ненастья" влияют внутримассовые атмосферные процессы, что в целом типично для летней поры. К примеру, при очень значительных контрастах в зоне фронта - от +22 до + 37 градусов.

"Поэтому опасные метеорологические явления - ливни, грозы, град, шквалы и даже где-то мелкомасштабный смерч в ближайшие дни возможны. Не тотально, не повсеместно, большая просьба без манипуляций, особенно о смерчах, но синоптическая ситуация, вероятно, благоприятная для непогоды", - рассказала специалист.