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Украина требует объяснений от Франции и Германии из-за инициативы возобновить диалог с Путиным

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Киев, Пятница 25 июня 2021 11:21
Украина требует объяснений от Франции и Германии из-за инициативы возобновить диалог с Путиным Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Украина резко отреагировала на предложение Германии и Франции возобновить саммит Россия-ЕС. Министерство иностранных дел Украины проведет разговоры с послами Германии и Франции.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в видеообращении.

Кулеба заявил, что Украина будет детально разбираться, что стоит за этой инициативой, почему именно сейчас, и как дальше будут вести себя Берлин и Париж.

"Убежден, что когда близкие к тебе, дружественные страны делают то, что грубо нарушает твои национальные интересы, то ты должен быть с ними откровенным и так же жестко свои национальные интересы защищать. Поэтому сегодня мы пообщаемся с послами Германии, Франции", - заявил министр.

Украина, по его словам, хочет лучше понимать, какие намерения преследует Берлин и Париж и как это соотносится с санкционной политикой против России и их ролью посредников в нормандском формате.

Posted by Dmytro Kuleba on Thursday, June 24, 2021

Отметим, вчера канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона заявили о необходимости возобновления диалога с Россией.

Однако, лидеры Евросоюза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Более того, лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредоносной деятельности Москвы.

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