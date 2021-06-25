ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Нафтогаз" еще больше поднял цену на газ: сколько будем платить в июле

Новина українською →
Киев, Пятница 25 июня 2021 12:15
"Нафтогаз" еще больше поднял цену на газ: сколько будем платить в июле Фото: в Украине растут цены на газ (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" с охватом около 1 млн бытовых абонентов повысила цену на газ в июле до 13,13 гривен за кубометр. По сравнению с июнем повышение составило около 10%.

Это следует из данных на сайте компании.

Отметим, в июне цена на газ составляет 11,94 гривен за кубометр, а месячный тариф на июль вырос до 13,13 гривен.

При этом цены на газ не вырастут у тех, кто обслуживается на годовом тарифе. Здесь как и раньше действует фиксированная цена - 7,96 гривен за кубометр.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что индикативная цена за метр кубический газа составляет более 11 гривен, но она может снизиться.

Также сообщалось, что цены на газ в Европе выросли до максимума за последние несколько лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Цена на газ
NEWS
Коренные народы и экономическая зона "Крым": что Рада рассмотрит на внеочередном в четверг
Коренные народы и экономическая зона "Крым": что Рада рассмотрит на внеочередном в четверг
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун