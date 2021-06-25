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Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины

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Украина, Пятница 25 июня 2021 21:57
Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины Фото: запад Украины накрыла непогода (facebook.com/comfycity.lviv)
Автор: Дмитрий Левицкий

В пятницу, 25 июня, рядом западных областей Украины прошла сильная буря. Мощные порывы ветра и сильный ливень наделали бедствия во Львове, а также в Ровенской области.

О последствиях урагана - в материале РБК-Украина.

Поваленные деревья и пострадавший во Львове

Первым под непогоду попал сегодня Львов. Там сильные порывы ветра валили деревья на припаркованные автомобили и проезжую часть. Непогода также вызвала перебои в электроснабжении, поэтому весь общественный электротранспорт не работает.

Из-за непогоды во Львове объявили чрезвычайную ситуацию местного значения. Однако ситуация в городе, как заявили местные власти, сейчас контролируемая.

В результате урагана пострадал один человек. На пострадавшего упало дерево. А на улице Городоцкой-Выговского полицейские спасли из затопленного подземного перехода двух женщин.

Из-за непогоды во Львове могут задержаться поезда

"Укрзализныця" предупредила, что из-за непогоды во Львове может быть задержка в курсировании поездов. Из Львова с задержкой отправились поезда:

  • №22 Трускавец-Харьков - задержка составила 1 час;
  • № 3 Ужгород-Запорожье - задержка составила 28 минут;
  • № 232 Ивано-Франковск-Геническ - задержка составила 52 минуты;
  • № 749 Киев-Ивано-Франковск - задержка около часа.

Кроме того, с задержкой следуют еще два поезда:

  • 110 Львов-Херсон - (задержка составляет 7 минут);
  • "Прикарпатский Экспресс".

Фото: непогода во Львове (facebook.com/comfycity.lviv)

Жителей ровненькой области просят не выходить из дома

После Львова непогода перешла на территорию Ровенской области. Из-за сильного ветра на один из автобусов упало дерево, но, по предварительной информации, никто не пострадал.

Кроме того, на территории села Новая Любомирка выпал град величиной с куриное яйцо, а дороги микрорайона Южный и улицы Черновола в Ровно засыпало ветвями деревьев. Из-за непогоды спасатели рекомендовали жителям области воздержаться от выхода на улицу.

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Гидрометцентр Львов Ровенская область
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Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины
Задержка поездов, поваленные деревья и пострадавший: последствия непогоды на западе Украины
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