Протасевича и его девушку перевели под домашний арест, - BBC

Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича перевели под домашний арест. Его девушку Софью Сапегу также перевели под домашний арест.

Известно, что россиянка Софья Сапега сейчас живет одна в съемной квартире в Минске, что стало неожиданностью для ее родителей.

"Мы находимся в шоке",- сказал отчим Софии Сергей Дудич.

Сняты ли с Софии обвинения, Дудич сказать не может, "чтобы не навредить дочери", но семья надеется на это.

Отмечено, что Роман Протасевич также был переведен под домашний арест.

"Мне сложно комментировать действия власти, у них цели, может, он втянут в какую-то политическую игру", - сказал отец задержанного.

По его словам, обвинения с Сапеги и Протасевича не были сняты.

"Адвокат ничего не говорит, власть ничего не говорит. Если изменили меру пресечения, это улучшение их бытовых условий. В остальном, что будет дальше, неизвестно", - добавил отец Романа Дмитрий Протасевич.

Обновлено: адвокат семьи Сапеги подтвердил, что ее перевели под домашний арест, ожидает, что в ближайшее время ее судьба будет разрешена положительно.

Он отметил, что с девушкой продолжают следственные действия. Адвокат планирует в ближайшее время с Сапегой встретиться.