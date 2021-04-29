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"Нафтогаз" должен надавить на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС, - Витренко

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 18:54
"Нафтогаз" должен надавить на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС, - Витренко Фото: глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (facebook com YVitrenko)
Автор: РБК-Украина

Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" должна надавить на российский "Газпром". В частности, чтобы перенести точку продажи российского газа европейским компаниям на границу Украины и России.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил новый глава НАК Юрий Витренко.

По его словам, в свое время "Нафтогаз" недостаточно использовал свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС.

"Понятно, почему это (перенос точек продажи, - ред.) не хочет делать "Газпром", понятно, почему это не хочет делать Кремль, но у "Нафтогаза" есть определенные юридические возможности для того, чтобы хотя бы жаловаться в европейский антимонопольный орган, чтобы он давил на "Газпром", - отметил Витренко.

Он подчеркнул, что "Газпром" обычно идет на уступки, когда против него начинается антимонопольное расследование. Витренко добавил, что перенос точки продажи газа на границу Украины и РФ увеличит загрузку украинской ГТС и снизит стоимость газа.

Напомним, Витренко сегодня официально возглавил "Нафтогаз", а в Кабинете министров рассказали, что стало последней каплей для увольнения предыдущего главы НАК Андрея Коболева. В Минэнерго объяснили, что вместо запланированной прибыли за 2020 года компания получила большие убытки.

При этом в Кабинете министров не ждут негативной реакции от международных кредиторов.

Подробнее о ситуации читайте в материале РБК-Украина "Рокировка от Кабмина. Витренко сменил Коболева в "Нафтогазе" и освободил место в Минэнерго: что известно".

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