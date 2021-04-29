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Кабмин не ждет негативной реакции МВФ на увольнение главы "Нафтогаза"

Новина українською → Киев, Четверг 29 апреля 2021 09:24
Кабмин не ждет негативной реакции МВФ на увольнение главы "Нафтогаза" Фото: экс-глава "Нафтогаза" Андрей Коболев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

В Украине вчера внезапно сменили руководство "Нафтогаза". В правительстве не ожидают негативной реакции от кредиторов.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза".

Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков заявил изданию, что МВФ и Всемирный банк готовы услышать аргументацию правительства.

"Мы убеждены, что при детальном изучении позиций сторон наши международные партнеры поймут логику действий правительства", считает он.

По словам Демченкова, не нормальная ситуация, когда Наблюдательный совет оценивает на отлично деятельность правления компании, которая с прибыльной вдруг становится убыточной.

"Это не соответствует международным стандартам корпоративного управления", - объяснил он.

Вместе с тем, один из западных дипломатов сообщил РБК-Украина, что на Западе обеспокоены, что правительство не учло волю Наблюдательного совета.

Напомним, Витренко, которого назначили главой "Нафтогаза", назвал логичным решение об увольнении Коболева.

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Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Закадровый вопрос. Как и зачем Кабмин сменил руководство "Нафтогаза"