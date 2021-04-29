Кабмин не ждет негативной реакции МВФ на увольнение главы "Нафтогаза"

В Украине вчера внезапно сменили руководство "Нафтогаза". В правительстве не ожидают негативной реакции от кредиторов.

Заместитель министра энергетики Ярослав Демченков заявил изданию, что МВФ и Всемирный банк готовы услышать аргументацию правительства.

"Мы убеждены, что при детальном изучении позиций сторон наши международные партнеры поймут логику действий правительства", считает он.

По словам Демченкова, не нормальная ситуация, когда Наблюдательный совет оценивает на отлично деятельность правления компании, которая с прибыльной вдруг становится убыточной.

"Это не соответствует международным стандартам корпоративного управления", - объяснил он.