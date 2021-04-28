Рокировка от Кабмина. Витренко сменил Коболева в "Нафтогазе" и освободил место в Минэнерго: что известно

Украинское правительство сменило руководство "Нафтогаза Украины", назначив главой правления Юрия Витренко , который до этого руководил Минэнерго. Андрей Коболев, который до сегодняшнего дня возглавлял НАК, утверждает, что узнал о своем увольнении из новостей.

Андрей Коболев

Коболев возглавил "Нафтогаз" в марте 2014 года. В структурах группы работал с 2002 года, пройдя путь от главного специалиста до советника главы правления.

С его приходом на топ-должность компания провела ряд реформ, избавившись от зависимости от российского "Газпрома" и связанной с ним многомиллиардной газовой коррупции. На сегодня Украина закупает газ у европейских поставщиков на рыночных условиях.

Одним из главных достижений так же считается выигрыш дела против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. Тогда команда "Нафтогаза Украины", в том числе с тогдашним исполнительным директором Юрием Витренко, отсудила 4,6 млрд долларов у российской компании и добилась уплаты 2,56 млрд долларов с вычетом денег, которые в 2014 году НАК получил в виде газа.

Весной прошлого года правительство хотело объявить конкурс на должность главы правления "Нафтогаза". Но в итоге продлило контракт с Коболевым на четыре года. Сам топ-менеджер говорил, что у него был "золотой парашют" и ему полагалась компенсация на случай увольнения до окончания контракта.

О сегодняшнем увольнении Коболев узнал из новостей, а в компании в комментарии РБК-Украина не называли причину такого решения Кабмина. Позже стало известно, что правительство уволило его за "неудовлетворительную работу". В частности, в 2020 году убытки группы компаний "Нафтогаз" составили 19 млрд гривен, хотя по финплану ожидалась прибыль в размере 11,5 млрд гривен.

Юрий Витренко

Витренко пришел в "Нафтогаз" тоже в первой половине 2000-х, но после участия в других проектах конкретно вернулся в компанию в 2014. Осенью 2018 года стал исполнительным директором НАК, занимал эту должность до 17 июля 2020 года, пока ее не сократили.

В декабре 2020 года вошел в правительство Дениса Шмыгаля на должности первого замминистра энергетики и и.о. министра. Несколько голосований в Раде за назначение его полноценным министром провалились. Причиной стала многомиллионная премия за выигрыш в Стокгольме, которую он получил.

В феврале 2021 года Витренко в письме Шмыгалю предлагал ему уволить главу правления "Нафтогаза" Коболева по причине неудовлетворительных показателей НАК, но премьер говорил, что не видит оснований для его увольнения.

Ситуация фактически разрешилась только сегодня, когда Коболева уволили, а на его место назначили Витренко.

Кто теперь возглавит Минэнерго

С сегодняшнего дня и.о. министра энергетики Украины является Юрий Бойко, который работает в министерстве на должности замминистра. Но ожидается, что он будет наделен такими полномочиями около суток, поскольку завтра Верховная рада может проголосовать за нового министра.

Отметим, сам Витренко ранее неоднократно говорил, что не видит себя в министерстве энергетики без полномочий министра.

Накануне премьер Шмыгаль внес кандидатуру вице-президента НАЭК "Энергоатом" Германа Галущенко на должность министра энергетики. Профильный комитет уже рассмотрел его кандидатуру и рекомендовал поддержать назначение.

Согласно декларации, у возможного будущего министра энергетики есть дом более чем на 300 квадратных метров и несколько участков под Киевом, а также три квартиры в столице. Его семья владеет элитными автомобилями Mercedes GLS-350 и Range Rover Velar.

За прошлый год Галущенко заработал в "Энергоатоме" 1,7 млн гривен, на работе по совместительству в КНУ имени Шевченко получил еще более 200 000 гривен. Также он задекларировал более 3 млн гривен гонорара от арбитражного суда при Международной торговой палате.

Наличными его семья хранит более 330 000 долларов, в банке еще более 100 000 долларов и около 1 млн гривен.