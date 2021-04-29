"Нафтогаз" має натиснути на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС, - Вітренко

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" має натиснути на російський "Газпром". Зокрема, щоб перенести точку продажу російського газу європейським компаніям на кордон України та Росії.

За його словами, свого часу "Нафтогаз" недостатньо використав свої юридичні можливості тиску на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС.

"Зрозуміло, чому це (перенесення точок продажу, - ред.) не хоче робити "Газпром", зрозуміло, чому це не хоче робити Кремль, але у "Нафтогазу" є певні юридичні можливості для того, щоб хоча б скаржитися в Європейський антимонопольний орган, щоб він тиснув на "Газпром", - зазначив Вітренко.

Він підкреслив, що "Газпром" зазвичай йде на поступки, коли проти нього починається антимонопольне розслідування. Вітренко додав, що перенесення точки продажу газу на кордон України і РФ збільшить завантаження української ГТС і знизить вартість газу.