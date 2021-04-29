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"Нафтогаз" має натиснути на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС, - Вітренко

Новость на русском → Києва, Четвер 29 квітня 2021 18:54
"Нафтогаз" має натиснути на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС, - Вітренко Фото: голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко (facebook com YVitrenko)
Автор: РБК-Україна

Національна акціонерна компанія (НАК) "Нафтогаз України" має натиснути на російський "Газпром". Зокрема, щоб перенести точку продажу російського газу європейським компаніям на кордон України та Росії.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив новий глава НАК Юрій Вітренко.

За його словами, свого часу "Нафтогаз" недостатньо використав свої юридичні можливості тиску на "Газпром" через антимонопольний орган ЄС.

"Зрозуміло, чому це (перенесення точок продажу, - ред.) не хоче робити "Газпром", зрозуміло, чому це не хоче робити Кремль, але у "Нафтогазу" є певні юридичні можливості для того, щоб хоча б скаржитися в Європейський антимонопольний орган, щоб він тиснув на "Газпром", - зазначив Вітренко.

Він підкреслив, що "Газпром" зазвичай йде на поступки, коли проти нього починається антимонопольне розслідування. Вітренко додав, що перенесення точки продажу газу на кордон України і РФ збільшить завантаження української ГТС і знизить вартість газу.

Нагадаємо, Вітренко сьогодні офіційно очолив "Нафтогаз", а в Кабінеті міністрів розповіли, що стало останньою краплею для звільнення попереднього голови НАК Андрія Коболєва. У Міненерго пояснили, що замість запланованого прибутку за 2020 року компанія отримала великі збитки.

При цьому в Кабінеті міністрів не чекають негативної реакції від міжнародних кредиторів.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Рокіровка від Кабміну. Вітренко змінив Коболєва в "Нафтогазі" і звільнив місце в Міненерго: що відомо".

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