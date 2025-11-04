Зв’язок під час блекаутів та швидкий інтернет: Рада ухвалила важливий закон

Сьогодні, 4 листопада, Верховна Рада підтримала законопроєкт №12094, який оновлює правила у сфері електронних комунікацій та наближає їх до стандартів ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з писиланням на пресслужбу парламенту, Мінцифри та міністра цифрової трансформації Михайла Федорова в Telegram .

Головна мета - підвищити якість мобільного інтернету і зв’язку для всіх українців та зробити їх більш стабільними, особливо в умовах війни.

Документ посилює вимоги до якості послуг: відтепер швидкість мобільного інтернету - це офіційний показник, за яким контролюватимуть роботу операторів.

Також закон усуває юридичні прогалини, які заважали ефективно перевіряти виконання ліцензійних умов.

"Швидкий і стабільний мобільний інтернет має бути в кожному куточку країни - у містах, селах і навіть коли ви в дорозі. Парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт № 12094. Це важливий крок до забезпечення безперервного зв’язку для всіх українців", - повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За ухвалення законопроєкту проголосували 263 народні депутати.

Як пояснили у Мінцифри, мобільний інтернет стане кращим і швидшим, а українці самі перевіряти його якість.

Що зміниться?

Швидкість інтернету стане обов’язковим показником якості зв’язку. Для швидкості інтернету встановлять фіксовану кількість мегабіт на секунду, а мобільні оператори надаватимуть послуги в межах цього стандарту.

Українці самостійно зможуть перевіряти якість мобільного інтернету через смартфони. Інформація про якість та швидкість передаватиметься до регулятора сфери НКЕК для аналізу. Це допоможе визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Про систему моніторингу якості мобільного інтернету повідомимо згодом.

Мораторій на перевірку виконання умов ліцензій буде скасований. Це стимулюватиме операторів будувати базові станції в сільській місцевості, щоб зменшити зони без зв’язку.

Національний роумінг працюватиме й після завершення воєнного стану. Українці зможуть надалі користуватися мережами інших операторів, щоб мати звʼязок у кризових ситуаціях.

"Сподіваємося, законопроєкт вже незабаром підпише Президент. Працюємо над тим, щоб кожен українець мав якісний зв’язок та інтернет, навіть у найвіддаленіших куточках країни", - додали у міністерстві.