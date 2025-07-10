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Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink

Україна, Четвер 10 липня 2025 09:53
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Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink Фото: Інтернет Starlink буде запущено в Україні 2026 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Україна стане першою європейською країною, яка запропонує послуги мобільного зв'язку Starlink. Обмін повідомленнями буде запущено до кінця року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до Інтернету - у середині 2026 року.

Про це повідомив генеральний директор "Київстару" Олександр Комаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Reuters.

Наразі почалися польові випробування в рамках угоди, укладеної наприкінці 2024 року зі Space X. Зв'язок буде йти через супутники, оснащені модемами. Вони функціонуватимуть як вишки стільникового зв'язку, передаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

"Перший етап - це обмін повідомленнями за технологією OTT... тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи", - сказав він.

За його словами, він буде реалізований до кінця цього року.

"І, ймовірно, на початку 2026 року, давайте підстрахуємося, у другому кварталі 2026 року, ми зможемо запропонувати мобільну супутникову широкосмугову передачу даних... і голосу", - додав директор "Київстару".

Зв'язок під ракетами

Комаров заявив, що українська телекомунікаційна інфраструктура добре витримує ескалацію атак з боку Росії в останні тижні.

Минулого року атаки на електромережі та лінії електропередачі призвели до щоденних відключень електроенергії у великих містах, вивівши з ладу близько половини наявних генерувальних потужностей України.

"Я думаю, що ми набагато стійкіші, ніж були у 2022 році. Зараз ми можемо забезпечувати безперебійну роботу фіксованого та мобільного зв'язку до 10 годин під час відключень електроенергії, навіть загальнонаціональних".

Комаров дав інтерв'ю перед конференцією з відновлення України в Римі. У конференції також має взяти участь президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, "Київстар" у 2024 році уклав ексклюзивне партнерство з компанією Starlink Ілона Маска щодо розробки та надання прямого мобільного зв'язку в Україні.

Крім того, "Київстар" значно підвищив тарифи на мобільний зв'язок в Україні наприкінці 2024 року.

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