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Началось спасение военных из "Азовстали", а под Киевом нашли еще одно захоронение: новости за 16 мая

Коллаж РБК-Украина
Автор: RBC.UA

С завода "Азовсталь" вышли более 200 человек, под Киевом нашли еще одно захоронение, Украина арестовала активы Фридмана в "Альфа-банке". Подробнее о том, что произошло в понедельник, 16 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Началось спасение военных из "Азовстали". С завода вышли более 200 человек, их обменяют

Вечером 16 мая, началась операция по спасению военных ВСУ из "Азовстали", и с территории завода вышли более 200 человек, которых позже обменяют на российских военнопленных.

Перед этим защитники Мариуполя опубликовали в сети видеообращение, на котором командир полка "Азов" Денис Прокопенко заявил, что бойцы выполнили приказ, весь гарнизон также выполняет "утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа". Но не уточнил, о каком именно решении идет речь.

Генсек ООН предложил ослабить санкции против России в обмен на экспорт зерна из Украины, - СМИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить санкции в отношении калийных удобрений из России и Беларуси. В обмен он хочет, чтобы Москва разблокировала возможность экспорта зерна из Украины через порты Черного моря.

Как сообщили источники издания, Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы возобновить экспорт зерновых из Украины на мировые рынки. Таким образом генсек ООН хочет предотвратить глобальный дефицит продовольствия.

Более 12,4 млрд гривен. Украина арестовала активы Фридмана в "Альфа-банке"

Украина арестовала активы российского миллиардера Михаила Фридмана в "Альфа-банке". Сумма арестованных активов превышает 12,4 млрд гривен. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, под арест попали ценные бумаги кипрских компаний, аффилированных с Фридманом. До этого Офис генпрокурора инициировал арест 469 млн гривен со счетов в "Альфа-банке", которые готовились к выводу в Россию.

Погода кардинально поменяется: синоптики обновили прогнозы

Погода в Украине в ближайшие дни сильно поменяется и до конца этой недели украинцев ждут перепады температуры, местами пройдут дожди и грозы. Также ожидаются очень теплые и солнечные дни.

Какая погода будет в Украине в ближайшие дни - рассказали синоптики Украинского гидрометцентра.

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