С начала мая в Одесской области коронавирусом заразились почти 200 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За 5 дней мая заболело почти вдвое больше людей, чем за март и апрель

С начала мая коронавирус диагностировали у 192 жителей Одесской области. Об этом сообщил в Facebook глава Одесской государственной администрации Максим Куцый.

По его словам, всего в регионе зарегистрировано 469 случаев заболевания COVID. Из них госпитализированы в больницы 174 пациента, 295 человек лечатся дома на самоизоляции.

"За 5 дней мая количество пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" увеличилось на 192 человека - почти вдвое больше, чем за весь март и апрель", - отметил Куцый.

Больше всего больных - 215 человек - в городе Подольск. Раньше там зафиксировали вспышку вируса. В Одессе коронавирус подтвердили у 81 человека. Еще 65 человек заболели в Беляевском районе.

Куцый также сообщил, что от коронавируса умерли три жителя области. Еще 20 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Завдяки активній роботі епідеміологів, медиків та експертів з лабораторій ми фіксуємо діагноз "коронавірусна інфекція"... Опубліковано Максимом Куцим Вівторок, 5 травня 2020 р.

Ранее в Министерстве здравоохранения назвали регионы, где произошло больше всего новых случаев COVID-19. Одесская область - одна из таких. За сутки инфекцию подтвердили у 42 человек.

В целом, по состоянию на 5 мая, в Украине зафиксировано 12 697 случаев заражения. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 316 украинцев. За сутки было зафиксировано 13 летальных случаев.