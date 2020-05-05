В Украине от коронавируса за сутки умерли 13 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всего зарегистрировано 316 смертей от инфекции

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 13 украинцев. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает

По состоянию на утро 5 мая, число летальных случаев в Украине возросло до 316. Вчера сообщалось о 303 погибших от вируса.

"Зафиксировано 13 новых летальных случаев. Всего, в результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 316 человек", - заявил Степанов.

Вчера Кабинет министров анонсировал поэтапное ослабление карантинных ограничений в Украине с 11 мая. При этом сам карантин продлили до 22 мая.

В Минздраве отмечают определенную стабилизацию ситуации с распространением вируса. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, 17 дней подряд количество новых случаев заражения коронавирусом за сутки не превышает 600.

Однако о полном снятии карантина пока речь не идет. Президент Влдимир Зеленский ранее заявил, что в случае отмены карантина число жертв коронавируса в Украине может составить 120 тыс. человек.

РБК-Украина также сообщало, что число смертельных случаев от COVID-19 в мире превысило 250 тыс. человек.