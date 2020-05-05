ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине зафиксирован спад количества новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 09:18
В Украине зафиксирован спад количества новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Общее число зараженных составляет - человек

По состоянию на 5 мая в Украине заразились коронавирусом уже 12697 человек, за сутки число новых случаев уменьшилось. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

На брифинге глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что за сутки заразились 366 человек.

"За прошедшие сутки коронавирусом заболели 366 человек ... Госпитализированы 100 человек", - заявил Степанов.

Отметим, вчера сообщалось о 418 зараженных коронавирусом за сутки.

Напомним, во Львовской области подтвердили еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусом COVID-19, который стал 16 в области. Умерла 87-летняя жительница Львова, которая имела несколько сопутствующих заболеваний.

В то же время, вчера в Луганской области за сутки не подтвердили ни одного случая заболевания коронавирусом. Больше всего новых заболеваний было подтверждено в Черновицкой и Киевской областях - по 69.

Напомним, вчера на внеочередном заседании Кабмин принял решение продлить карантин до 22 мая, но с определенными смягчениями. Детальный список которых пообещал обнародовать в течение двух дней.

Названо число умерших от коронавируса во Франции Сдали позиции: почему власть пошла на смягчение карантина
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top