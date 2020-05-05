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З початку травня у Одеській області коронавірусом заразилися майже 200 осіб

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 12:10
З початку травня у Одеській області коронавірусом заразилися майже 200 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За 5 днів травня захворіло майже удвічі більше людей, ніж за березень та квітень

З початку травня коронавірус діагностували у 192 жителів Одеської області. Про це повідомив у Facebook голова Одеської державної адміністрації Максим Куций.

За його словами, загалом у регіоні зареєстровано 469 випадків захворювання на COVID. З них госпіталізовано до лікарень 174 пацієнти, 295 осіб лікуються вдома на самоізоляції.

"За 5 днів травня кількість пацієнтів із підтвердженим діагнозом "коронавірусна інфекція" збільшилася на 192 особи - майже удвічі більше, ніж за весь березень та квітень", - зазначив Куций.

Найбільше хворих - 215 осіб - у місті Подільськ. Раніше там зафіксували спалах вірусу. У Одесі коронавірус підтвердили у 81 людини. Ще 65 осіб захворіли у Біляївському районі.

Куций також повідомив, що від коронавірусу померли три жителі області. Ще 20 осіб одужали і були виписані з лікарень.

Завдяки активній роботі епідеміологів, медиків та експертів з лабораторій ми фіксуємо діагноз "коронавірусна інфекція"...

Опубліковано Максимом Куцим Вівторок, 5 травня 2020 р.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я назвали регіони, де відбулось найбільше нових випадків COVID-19. Одеська область - одна із таких. За добу інфекцію підтвердили у 42 осіб.

Загалом, станом на 5 травня, в Україні зафіксовано 12 697 випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 316 українців. За добу було зафіксовано 13 летальних випадків.

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