В Минздраве назвали области с наибольшим числом новых случаев COVID-19

Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

Черновицкая область остается антилидером по числу новых заражений

Больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зарегистрировали в Черновицкой и Одесской областях, а также в городе Киеве. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов напомнил, что за последние 24 часа было зафиксировано 366 случаев заражения.

"Наибольшее количество случаев за минувшие сутки зарегистрировано в Черновицкой области - 61, в Одесской области - 42, и в городе Киеве - 48", - сообщил глава Минздрава.

По данным Центра общественного здоровья, география распространения коронавируса в Украине выглядит так:

Черновицкая область - 1948 случаев;

Киев - 1583 случая;

Ивано-Франковская область - 1015 случаев;

Тернопольская область - 923 случая;

Киевская область - 866 случаев;

Ровенская область - 779 случаев;

Закарпатская область - 546 случаев;

Львовская область - 514 случаев;

Днепропетровская область - 478 случаев;

Одесская область - 469 случаев;

Винницкая область - 454 случая;

Житомирская область - 448 случаев;

Кировоградская область - 401 случай;

Харьковская область - 377 случаев;

Волынская область - 343 случая;

Черкасская область - 314 случаев;

Запорожская область - 287 случаев;

Полтавская область - 231 случай;

Николаевская область - 163 случая;

Херсонская область - 142 случая;

Хмельницкая область - 119 случаев;

Сумская область - 112 случаев;

Донецкая область - 83 случая;

Черниговская область - 64 случая.

Луганская область - 38 случаев;

Всего, по состоянию на 5 мая, в Украине зафиксировано 12 697 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 316 украинцев. За сутки было зафиксировано 13 летальных случаев.

Ранее в Минздраве заявили об определенной стабилизации ситуации с распространением вируса в Украине. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, 17 дней подряд количество новых случаев заражения коронавируса за сутки не превышает 600.