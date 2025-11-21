ua en ru
До НАБУ передали заяву щодо можливих зловживань Галущенка

Україна, П'ятниця 21 листопада 2025 20:58
До НАБУ передали заяву щодо можливих зловживань Галущенка Фото: ексміністр юстиції та енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Державне бюро розслідувань передало до Національного антикорупційного бюро заяву народного депутата Ярослава Железняка щодо ексміністра юстиції та енергетики Германа Галущенка - через можливі зловживання останнього у сфері енергетики.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано у повідомленні пресслужби ДБР.

В Держбюро повідомили, що за інформацією, викладеною в заяві, в період виконання службових обов'язків ексміністр енергетики міг допустити порушення під час укладення та виконання договорів. Ім'я міністра не вказано, але мова йде саме про Германа Галущенка.

"Йдеться, зокрема, про авансові платежі державних підприємств на значні суми, роботи за якими не були завершені в повному обсязі або не підтверджені документально", - зазначили в повідомленні.

Оскільки НАБУ вже веде досудове розслідування у кримінальному провадженні за тими ж фактами, а також розслідування на цю тему ще у 2021 році проводило Головне слідче управління ДБР, після дозволу від Офісу Генерального прокурора було ухвалене рішення передати заяву депутата до НАБУ.

"Бюро було зацікавлене максимально швидко розібратися у ситуації та встановити істину, однак закон чітко визначає підслідність таких проваджень. Саме тому матеріали передано до НАБУ, яке має повноваження завершити розслідування. Ми розраховуємо, що колеги ретельно дослідять усі обставини, і в разі необхідності ДБР готове надати будь-яку допомогу у межах закону", - сказано у повідомленні.

Операція "Мідас": Герман Галущенко

Нагадаємо, 10 листопада у НАБУ повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в "Енергоатомі". Серед інших замішаних в скандалі опинився вже колишній міністр Герман Галущенко.

Спочатку Галущенка відсторонили від посади, а 19 листопада його звільнили з посади 323 голосами. 21 листопада Галущенко, за даними джерел РБК-Україна, побував на допиті в НАБУ.

Більше про операцію "Мідас" щодо корупції в енергетиці - в окремому матеріалі РБК-Україна. Окрім цього, ми писали про те, як далі можуть розгортатися події "Міндіч-гейту", та якими можуть бути наслідки.

