Главная » Новости » Политика

В НАБУ передали заявление о возможных злоупотреблениях Галущенко

Украина, Пятница 21 ноября 2025 20:58
В НАБУ передали заявление о возможных злоупотреблениях Галущенко Фото: экс-министр юстиции и энергетики Украины Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Государственное бюро расследований передало в Национальное антикоррупционное бюро заявление народного депутата Ярослава Железняка в отношении экс-министра юстиции и энергетики Германа Галущенко - из-за возможных злоупотреблений последнего в сфере энергетики.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сказано в сообщении пресс-службы ГБР.

В Госбюро сообщили, что по информации, изложенной в заявлении, в период исполнения служебных обязанностей экс-министр энергетики мог допустить нарушения при заключении и исполнении договоров. Имя министра не указано, но речь идет именно о Германе Галущенко.

"Речь идет, в частности, об авансовых платежах государственных предприятий на значительные суммы, работы по которым не были завершены в полном объеме или не подтверждены документально", - отметили в сообщении.

Поскольку НАБУ уже ведет досудебное расследование в уголовном производстве по тем же фактам, а также расследование на эту тему еще в 2021 году проводило Главное следственное управление ГБР, после разрешения от Офиса Генерального прокурора было принято решение передать заявление депутата в НАБУ.

"Бюро было заинтересовано максимально быстро разобраться в ситуации и установить истину, однако закон четко определяет подследственность таких производств. Именно поэтому материалы переданы в НАБУ, которое имеет полномочия завершить расследование. Мы рассчитываем, что коллеги тщательно исследуют все обстоятельства, и в случае необходимости ГБР готово оказать любую помощь в рамках закона", - сказано в сообщении.

Операция "Мидас": Герман Галущенко

Напомним, 10 ноября в НАБУ сообщили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в "Энергоатоме". Среди других замешанных в скандале оказался уже бывший министр Герман Галущенко.

Сначала Галущенко отстранили от должности, а 19 ноября его уволили с должности 323 голосами. 21 ноября Галущенко, по данным источников РБК-Украина, побывал на допросе в НАБУ.

Больше об операции "Мидас" по коррупции в энергетике - в отдельном материале РБК-Украина. Кроме этого, мы писали о том, как дальше могут разворачиваться события "Миндич-гейта", и какими могут быть последствия.

