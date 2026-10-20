Наближається зима: коли ймовірний перший сніг в Європі та де його може випасти до 35 см

Від чого може залежати ситуація зі снігом в Європі

За даними спеціалізованого ресурсу Severe Weather Europe, на загальну "картину снігопадів" впродовж цієї зими (2026/2027) може відчутно впливати "супер" Ель-Ніньйо.

Йдеться про характерне для екваторіальної зони Тихого океану екстремально тепле значення температури води й атмосферного тиску.

В цілому феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах).

Тим часом "супер" Ель-Ніньйо - прогнозована дослідниками аномально потужна фаза такого природного кліматичного явища (яка здатна викликати руйнівні погодні катаклізми).

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Як "супер" Ель-Ніньйо може вплинути на опади взимку

Виходячи з даних шести сезонних моделей, сформованих у жовтні поточного року, вплив "супер" Ель-Ніньйо вже "чітко простежується":

більше снігу очікується на більшій частині південних і центральних штатів США;

менше снігу - на півночі США, на півдні Канади й на більшій частині території Європи.

Уточнюється, що моделі узгоджені й щодо часових рамок.

"Повільний старт снігового сезону в грудні з найсильнішим сигналом щодо снігопадів у другій половині зими та високою ймовірністю його збереження на початку весни. Це - виражена ознака "супер" Ель-Ніньйо", - пояснили в Severe Weather Europe.

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Який "сніговий сезон" очікується в Європі в цілому

Зима в Європі, згідно з попередніми прогнозами, може бути м'якою та вологою.

А "сніговий сезон", виходячи з наявних станом на жовтень моделей, на більшій частині Європи очікується слабкий.

"Відхилення нижче норми охоплюють майже всі західні, центральні та південні регіони (згідно з усередненими даними шести сезонних моделей)", - розповіли в Severe Weather Europe.

При цьому найбільший дефіцит опадів ймовірний:

уздовж західного узбережжя Скандинавії;

на півночі Великої Британії;

на заході Балкан.

Лише на крайньому північному сході та на невеликих ділянках північних гір очікується більше снігу, ніж зазвичай.

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Коли та де саме в Європі може випасти до 35 см снігу

Згідно з даними польського метеорологічного порталу DobraPogoda24.pl, в Європі під час зміни повітряних мас та похолодання ймовірні "сильні хуртовини".

Місцями може випасти навіть до 35 см снігу.

Виходячи з попередніх прогнозів, інтенсивні опади ймовірні вже незабаром - у період з 23 по 25 жовтня (із можливим відхиленням у кілька днів).

Йдеться про снігопади в районі Скандинавії та в районі Альп (зокрема вздовж головного гірського хребта).

Очікується, що сніг може випадати на висоті від 1300-1500 метрів над рівнем моря.

Якщо це дійсно буде так, опади торкнуться не лише високогір'я, а й деяких передгірних територій.

Повідомляється, що "зона негоди" може охоплювати також:

райони на кордоні Франції та Італії;

південну та східну Швейцарію;

північні окраїни Італії;

центрально-західні та південно-західні частини Австрії.

Саме там може випасти від 10 до 35 см снігу (а локально - навіть більше).

При цьому опади, ймовірно, супроводжуватимуться сильним вітром (що спричинить завірюхи та хурделиці, які можуть призвести до колапсу на дорогах).

Тим часом в інших частинах Європи не виключаються місцями відчутні дощі.

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Коли ймовірний сніг у сусідній з Україною Угорщині

Нещодавно угорський портал VAOL.hu повідомив, що перший сніг у країні ймовірний (виходячи з попередніх моделей) у період з 22 до 26 листопада.

"Для Будапешта в період із 23 по 26 листопада зафіксовано кілька ночей, коли температура може опуститися до позначки заморозків або нижче нуля", - розповіли громадянам.

При цьому наголошується, що "такі дані поки що не можна вважати остаточним прогнозом", адже пізніше "розрахунки ще можуть суттєво змінитися".

Крім того, "самого лише похолодання недостатньо для снігопаду".

Для цього потрібна "відповідна кількість опадів та належний температурний режим у шарах атмосфери".

"Також немає гарантії, що перший сніг випаде всюди одночасно. У гірських і високогірних районах умови для снігопаду можуть сформуватися раніше, ніж на низовинних територіях країни", - зазначається у публікації.

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Коли може бути пік снігопадів на території Європи

У Severe Weather Europe розповіли, що у розрізі снігопадів "на більшій частині Західної, Центральної та Південної Європи жоден місяць не прогнозується з показниками вище норми".

При цьому лютий - "вирізняється на значній території від східно-центральних до північно-східних регіонів, а також у деяких частинах півночі".

Березень - "також демонструє показники вище норми на крайній півночі".

"Це свідчить про те, що будь-які більш сніжні періоди в Європі - більш ймовірні в другій половині зими, що збігається з піком сезонних холодів", - пояснили в публікації.