Аномальне тепло на 5°С вище норми: чому погода в Україні місцями нагадує вересень

Попри перші нічні заморозки та мокрий сніг у Карпатах, деякі області України фіксують у жовтні аномально високі середні температури. При цьому найближчим часом сонця прогнозують навіть більше.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя у Facebook.

Чому погода в жовтні місцями схожа на вересневу

Експерт розповів, що "аномальне тепло, яким ми зараз зігріваємось, транспортував із Прикаспійської низовини південний циклон".

Він нагадав, що впродовж минулих вихідних середньодобова температура в регіоні становила +12...+14°С.

"А це вище норми на 5°С та більше відповідає клімату другої половини вересня", - зауважив керівник Черкаського обласного центру з гідрометеорології.

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Як змінюється погода в окремих областях України

Синоптик повідомив, що "епізод сірої туманної сирості завершився", оскільки "синоптична ситуація перебудовується".

"Останній із серії південних циклонів втрачає активність і домінантом у формуванні погоди нашого регіону (Черкаської області, - Ред.) на тривалий час стає антициклон "Gerhard", - наголосив Постригань.

Він забезпечить "погожу, по-вересневому теплу погоду, приємним бонусом стане більше сонячних годин".

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Звідки в Україну надходитиме прогріте повітря

"За попередніми прогностичними розрахунками, до кінця поточного тижня доступ арктичного холоду залишатиметься заблокованим", - поділився спеціаліст.

Він уточнив, що вітри "продовжать постачати прогріте повітря", але вже із Середземномор'я та Балкан.

"Така погода сприятиме економії енергоресурсів на обігрів приміщень і дасть змогу ще трохи відтермінувати початок опалювального сезону", - зауважив Постригань.