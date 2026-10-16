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Якою буде зима в Україні: в Івано-Франківському гідрометцентрі відповіли на гучні прогнози

16:40 16.10.2026 Пт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Якою буде зима в Україні: в Івано-Франківському гідрометцентрі відповіли на гучні прогнози Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Періодично у соціальних мережах з'являються гучні довгострокові прогнози. Так, наприклад, нещодавно почала поширюватись інформація про те, що зима в Україні "буде теплою".

Про яке саме припущення щодо погоди впродовж наступного сезону йдеться та чи варто довіряти такій інформації, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Припущення щодо зими, зроблене у мережі

У середу, 14 жовтня, івано-франківський інструктор з домедичної допомоги й тактичної медицини Олег Басараб розповів у своєму Facebook, що завітав на метеорологічну станцію "Пожежевська" у Карпатах (з висотою метеомайданчика 1450 м).

"Говоримо про те, якою може бути цьогорічна зима", - додав він.

На опублікованому з місця події короткому відео Басараб ставить питання: "Чи буде холодною цьогорічна зима?".

"Я вже знаю, тому що перебуваю на найвисокогірнішій метеорологічній станції, спілкуючись із метеорологами, які вже зробили попередній прогноз", - зізнався чоловік.

Цього року, за його словами, "зима буде теплою".

"По всіх показниках, всіх параметрах, які тут знімаються, всіх дослідженнях, які проводяться. Вже зрозуміло фахівцям - зима буде тепла", - поділився івано-франківець.

У підписі до відео він також зазначив: "За попередніми оцінками метеорологів, є підстави очікувати теплу зиму. Але справжня зима ще попереду, тож стежимо за прогнозами".

Реакція Івано-Франківського гідрометцентру

Виконувач обов'язків керівника Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Юрій Горбенко у коментарі РБК-Україна розповів, що зараз, насправді, про зиму говорити ще складно.

"Ще навіть осінь не закінчилась. Таких прогнозів довгострокових, на зиму, ми не даємо", - пояснив він.

Спеціаліст зауважив також, що на метеорологічних станціях довгострокові прогнози погоди не складають.

"На метеостанції - я не знаю, чесно кажучи, звідки така інформація. Хто таке розказав і навіщо. На "Пожежевській". Там таких "прогнозистів" у нас немає", - поділився він.

Експерт додав, що "про зиму насправді наразі, в середині жовтня, ще зарано щось казати".

"Якби ми ще займались довгостроковими прогнозами... Можна було би про щось говорити. Але ж ми вповноважені на п'ять діб казати", - повідомив очільник гідрометцентру.

Він нагадав, що з подібною інформацією може працювати Український гідрометеорологічний центр.

Оскільки там "є відділи довгострокових прогнозів, моделі, по яких вони прогнозують".

"Ми на таке не вповноважені. В жовтні говорити про зиму... На метеостанції - взагалі, вони займаються тільки спостереженнями. Ніяких прогнозів. Хіба що так, десь "у розмові", - підсумував Горбенко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді працюють спеціалісти УкрГМЦ і створюються прогнози погоди.

Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в Україні в жовтні.

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