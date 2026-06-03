На світ чекають екстремальні погодні явища з приходом Ель-Ніньйо, - ООН

Світ має підготуватися до сплеску екстремальних погодних явищ та хвиль спеки, оскільки настає потенційно виняткове явище Ель-Ніньйо, про що попередила Всесвітня метеорологічна організація ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на POLITICO.

У вівторок Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявила, що існує 80-відсоткова ймовірність розвитку Ель-Ніньйо - теплої фази природного кліматичного циклу в Тихому океані - між червнем і серпнем, і 90-відсоткова ймовірність того, що це явище настане до листопада.

Повернення Ель-Ніньйо сповіщає про тимчасове підвищення глобальної температури на додаток до потепління, спричиненого людиною, внаслідок зміни клімату.

Ця подія також порушує режим випадіння опадів по всьому світу, зазвичай спричиняючи інтенсивні зливи та повені в одних регіонах, а в інших - посуху.

"Умови Ель-Ніньйо підлиють масла у вогонь глобального потепління", - заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у вівторок вранці.

Світ, додав він, "повинен ставитися до цього як до термінового кліматичного попередження, яким воно і є".

Вплив Ель-Ніньо на ресурси та ризики захворювань

Очікуваний вплив цієї події на сільське господарство, постачання гідроенергії та попит на електроенергію для охолодження, ймовірно, ще більше погіршить світові запаси продовольства та енергії, що і так відслідковується через наслідки блокади Ормузької протоки.

"Надзвичайна спека сама по собі вже є однією з найсмертоносніших кліматичних небезпек, з якими ми стикаємося. Явище Ель-Ніньйо може в середньому посилити цю загрозу", - сказала Селеста Сауло, генеральний секретар ВМО.

"Збільшення кількості захворювань, пов’язаних зі спекою, ширше поширення трансмісивних хвороб, посилення тиску на продовольчі та водопровідні системи, а також громади, які вже й так стикаються з труднощами, будуть ще більше виштовхнуті за межі своїх можливостей", - додала вона.

Сила Ель-Ніньйо

Масштаб впливу залежить від сили Ель-Ніньйо. І є ознаки того, що явище, яке настає зараз, буде значним, і його часто називають "супер" Ель-Ніньйо, хоча ВМО не використовує цей термін.

Ель-Ніньйо вважається дуже сильним, якщо температура моря у відповідному тихоокеанському регіоні підвищується більш ніж на 2 градуси Цельсія у своєму піку. Єдиний раз, коли це сталося у 21 столітті, був під час Ель-Ніньйо 2015–2016 років.

Кілька прогнозів, зокрема від Європейського центру середньострокових прогнозів погоди, показують, що Ель-Ніньйо може не лише досягти 2°C, але й значно перевищити цей поріг.

Останній Ель-Ніньйо, зафіксований у 2023 році, увійшов до п'ятірки найсильніших за всю історію спостережень і перетворив 2024 рік на найспекотніший рік у світі.

Експерти ВМО вже минулого тижня попереджали, що наступна така подія може призвести до того, що 2027 рік знову поб'є глобальні температурні рекорди.

Однак, у вівторок ВМО наголосила, що сила та пік цього Ель-Ніньйо поки що невідомі.

"Ми говоритимемо про помірний або сильний рівень, коли будемо в цьому впевнені", – сказав Сауло.

"Є моделі, які не дають жодних ознак сильного Ель-Ніньйо, тоді як інші їх дають", - додала вона.

Регіональгі наслідки явища

Хоча Ель-Ніньйо має тенденцію до підвищення температури в усьому світі, причому найвираженіший ефект потепління спостерігається в рік після його виникнення, регіональні наслідки різняться. Для Європи наслідки важко передбачити через відстань континенту від Тихого океану.

За даними ВМО, на півдні Сполучених Штатів, а також у деяких частинах південної Латинської Америки, Африканського Рогу та Центральної Азії ця подія приносить більше опадів, що створює ризик повеней та зсувів.

Натомість Австралія, інші частини Латинської Америки, Карибський басейн, Південна Азія та Індонезія часто стикаються з більш сухими умовами.

Але, за словами Сауло, якщо країни підготуються відповідно та забезпечать наявність систем раннього попередження, "Ель-Ніньйо не обов’язково стане рецептом катастрофи".