Вчені змоделювали "новий Ель-Ніньйо": чи загрожує цей кліматичний феномен людству

У результаті кліматичного моделювання дослідники виявили новий феномен, схожий на Ель-Ніньйо в Тихому океані .

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей кліматичний феномен і як він може вплинути на нашу планету.

Про який феномен ідеться

Згідно з оприлюдненими в липні 2024 року результатами кліматичного моделювання, міжнародна команда дослідників виявила, що неподалік Нової Зеландії та Австралії формується новий кліматичний феномен, подібний до Ель-Ніньйо в Тихому океані.

Він отримав назву Циркумполярний хвильовий патерн Південної півкулі номер 4 (Southern Hemisphere Circumpolar Wavenumber-4 Pattern) або SST-W4.

Примітно, що про закономірність певного впливу на коливання температури поверхні моря в цьому регіоні кліматологам було відомо ще з 2021 року, проте раніше вони не розуміли її причин і "принципів роботи".

Як SST-W4 може впливати на клімат Землі

За словами науковців, кліматичний феномен SST-W4 схожий на Ель-Ніньйо - характерне для екваторіальної зони Тихого океану екстремально тепле значення температури води й атмосферного тиску.

Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 градусів за Цельсієм) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 млн кілометрів квадратних. Він впливає на погодні умови в усьому світі та "дає" ефект потепління.

Тим часом SST-W4 може викликати зміни температури лише у Південній півкулі нашої планети (цей кліматичний феномен впливає як на вітри, так і на температуру води).

У межах моделювання 300-річних кліматичних умов на Землі вчені побачили, що "схема роботи" SST-W4 починається з потепління моря поблизу Нової Зеландії та Австралії, після чого відбувається формування "хвилі температурних змін" на південь від екватора.

Йдеться про щорічні коливання температури поверхні води у період з грудня по лютий, спричинені схемою обертання чотирьох теплих і прохолодних зон, які чергуються.

За словами науковців, "хвилеподібний малюнок виходить із початкової точки в південно-західній субтропічній частині Тихого океану та подорожує навколо південної півкулі під час сильного вітру".

Карти кореляції аномалій (інфографіка: agupubs.onlinelibrary.wiley.com)

Чим важливе це відкриття

Вчені визначили, що SST-W4 виникає незалежно від Ель-Ніньйо чи будь-яких інших відомих погодних або кліматичних систем.

"Це відкриття схоже на пошук нового перемикача в кліматі Землі... Воно показує, що відносно невелика площа океану може мати широкомасштабний вплив на глобальну погоду та клімат", - наголосив провідний автор дослідження Баладжі Сенапаті (дослідник динаміки клімату в Університеті Редінга у Великій Британії).

За його словами, тепер експерти зможуть краще прогнозувати погодні явища на південь від екватора.

"Розуміння цієї нової системи може значно покращити прогноз погоди та клімату, особливо в південній півкулі... Це може допомогти пояснити зміни клімату, які раніше були незрозумілими, а також покращити нашу здатність передбачати екстремальні погодні та кліматичні явища", - підсумував Сенапаті.