Метеорологи б'ють на сполох через похолодання в Тихому океані: як Ла-Нінья змінить погоду влітку

Згідно з нещодавно отриманими даними метеорологів, у Тихому океані "прокинулось" холодне явище Ла-Нінья, що може вплинути на формування погодних умов у всьому світі.

РБК-Україна розповідає, що відомо про це явище та чи може воно змінити прогноз погоди на літо 2024 року.

Що таке Ель-Ніньйо та Ла-Нінья

Океанські течії відіграють важливу роль у формуванні погоди та клімату на Землі, адже переміщують планетою величезні обсяги води, впливаючи на:

температуру повітря

розподіл опадів

атмосферний тиск

загальні кліматичні умови у різних регіонах (циркуляцію атмосфери)

Розуміння взаємодії океанських течій та атмосфери є важливим аспектом для прогнозування погодних умов і змін клімату на планеті.

Ель-Ніньйо (El Niño) перекладається з іспанської як "дитя", "хлопчик". Це - характерне для екваторіальної зони Тихого океану екстремально тепле значення температури води й атмосферного тиску.

Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 градусів за Цельсієм) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 млн кілометрів квадратних.

Натомість Ла-Нінья (La Niñа) перекладається з іспанської як "дівча" і є протилежністю Ель-Ніньйо. Це явище проявляється зниженням поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану.

Ель-Ніньйо та Ла-Нінья разом утворюють так зване Південне коливання (англійською - Southern Oscillation), що прямо чи опосередковано впливає на погоду значної частини Землі. Вважається, що його вплив відчувається навіть в Україні.

Ель-Ніньйо у 1997 році (ілюстрація: uk.wikipedia.org)

Результати спостережень науковців

Регіон Тихого океану, де відбувається стрімка зміна течій, називають ENSO. Океанська аномалія, що відбувається у цій зоні, змінює теплу та холодну фази погоди.

До останніх кількох місяців світ перебував у теплій фазі Ель-Ніньо, проте зараз, за словами експертів, планета на порозі швидкісного переходу в холодну фазу Ла-Нінья.

Відносно тепла погода впродовж минулої зими та весни (з багатьма тепловими аномаліями на території Америки та Європи) могла бути спричинена саме явищем Ель-Ніньо.

Проте починаючи з січня 2024 року у Тихому океані почали фіксувати доволі стрімке зниження температури, що продовжуватиметься, згідно з прогнозами, і впродовж літа 2024 року.

Дослідники пояснюють, що впродовж поточного літа тропічна атмосфера перейде у новий цикл Ла-Нінья і температурна аномалія, характерна для цього етапу, може бути вище норми на частині територій США та Канади.

В Європі також може спостерігатися тенденція до нижчих температур, ніж зазвичай, однак це не означає, що літо буде холодним.

Оскільки станом на зараз на значній частині континенту зберігаються зависокі температурні показники, аномалії у Тихому океані можуть радше стабілізувати ситуацію (без сильних областей посухи чи більшої кількості опадів).