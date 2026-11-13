Наближається похолодання: як змінить погоду в Україні на вихідних антициклон

Де і коли на вихідних ймовірні опади

Експерт розповіла, що антициклональний характер погоди буде переважати:

і в суботу, 14 листопада;

і в неділю, 15 листопада.

"Тобто опадів не очікується", - уточнила Діденко.

Проте є, за її словами, і "найближчий виняток".

"Завтра (14 листопада, - Ред.) пройдуть дощі на сході та в Криму. І це все для вихідних", - пояснила синоптик.

Водночас вона зауважила, що тумани спробують замінити опади - вологістю та зниженням видимості.

Тож водіям варто бути особливо уважними.

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Як зміниться температура повітря в Україні

За даними Діденко, після теплого дня п'ятниці, 13 листопада, на вихідних "на більшу частину території України прийде похолодання".

"Яке вже оселилося у західних областях", - уточнила фахівець.

У денні години стовпчики термометрів, за її словами, будуть коливатись у межах +4...+8°С.

Хоча в суботу "ще залишиться трохи тепла":

на сході;

на південному сході.

Там температура повітря вдень може бути близько +10...+14°С.

Прогноз погоди по Україні на 14-15 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди в Києві

У Києві, згідно з прогнозом Діденко, опади впродовж 14-15 листопада малоймовірні.

"А в неділю навіть можливі сонячні прояснення", - уточнила вона.

Температура повітря вдень передбачається в межах +4...+6°С.

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Чи зміниться погода в Україні пізніше

Насамкінець експерт повідомила, що "надалі побуде холоднувата погода".

Водночас вона зауважила, що виходячи з попереднього прогнозу, "найближче підвищення температури повітря прийде орієнтовно у середу".

Йдеться про 18 листопада.