Приближается похолодание: как изменит погоду в Украине на выходных антициклон

Где и когда на выходных возможны осадки

Эксперт рассказала, что антициклональный характер погоды будет преобладать:

и в субботу, 14 ноября;

и в воскресенье, 15 ноября.

"То есть осадков не ожидается", - уточнила Диденко.

Однако есть, по ее словам, и "ближайшее исключение".

"Завтра (14 ноября, - Ред.) пройдут дожди на востоке и в Крыму. И это все для выходных", - объяснила синоптик.

В то же время, она заметила, что туманы попытаются заменить осадки - влажностью и снижением видимости.

Так что водителям следует быть особенно внимательными.

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Как изменится температура воздуха в Украине

По данным Диденко, после теплого дня пятницы, 13 ноября, на выходных "на большую часть территории Украины придет похолодание".

"Которое уже поселилось в западных областях", - уточнила специалист.

В дневные часы столбики термометров, по ее словам, будут колебаться в пределах +4...+8°С.

Хотя в субботу "еще останется немного тепла":

на востоке;

на юго-востоке.

Там температура воздуха днем может быть около +10…+14°С.

Прогноз погоды по Украине на 14-15 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве, согласно прогнозу Диденко, осадки в течение 14-15 ноября маловероятны.

"А в воскресенье даже возможны солнечные прояснения", - уточнила она.

Температура воздуха днем предполагается в пределах +4...+6°С.

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Изменится ли погода в Украине позже

В заключение эксперт сообщила, что "в дальнейшем побудет холодноватая погода".

В то же время она заметила, что, исходя из предварительного прогноза, "ближайшее повышение температуры воздуха придет ориентировочно в среду".

Речь идет о 18 ноября.