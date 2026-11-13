Пориви вітру до 34 м/с: що відбувається на високогір'ї Карпат і який прогноз на вихідні
Зранку 13 листопада високогір'я Карпат накрив сильний шторм із опадами та небезпечними поривами вітру.
Докладніше про ситуацію з погодою в горах і прогноз для регіону на найближчий час і вихідні дні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ситуація на високогір'ї зранку 13 листопада
Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 09:45 п'ятниці, 13 листопада 2026 року, погода на горі Піп Іван була хмарною. Йшов дощ.
Вітер фіксували західний, зі швидкістю 22-24 м/с. При цьому пориви вітру досягали швидкості 28 м/с.
Температура повітря спостерігалась на рівні +3°С.
Видимість на високогір'ї, виходячи з оприлюдненого фото, була дещо обмеженою - через невеликий туман.
Ситуація на горі Піп Іван зранку 13 листопада 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)
Що відомо про сильний шторм на горі Піп Іван
Дещо пізніше гірські рятувальники Прикарпаття звернули увагу місцевих мешканців і гостей регіону на те, що на високогір'ї - сильний шторм.
"Станом на 11:30 на горі Піп Іван швидкість вітру сягає 26-28 м/с. З поривами до 34 м/с", - повідомили спеціалісти.
З огляду на таку ситуацію, рятувальники наполегливо рекомендують утриматись від виходу у високогір'я - до покращення погодних умов.
Публікація гірських рятувальників Прикарпаття (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)
Яку погоду прогнозують в горах пізніше
Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 13 листопада буде хмарна.
Очікується значний дощ. У горах - із мокрим снігом.
Пориви північно-західного вітру - близько 15-20 м/с.
Температура повітря вдень п'ятниці може бути така:
- по місту Івано-Франківськ +6...+8°С;
- по Івано-Франківській області +5...+10°С;
- на високогір'ї (впродовж доби) - близько +1...+6°С.
"Медико-метеорологічні умови - 3 типу. Видимість на автошляхах 2-4 км", - попередили в обласному центрі з гідрометеорології.
Читайте також: Зимовий настрій не лише в горах: де в Україні помітили перший сніг на початку листопада (фото, відео)
Синоптики розповіли також, що впродовж вихідних - 14-15 листопада - на синоптичну ситуацію на Прикарпатті буде впливати антициклон.
Очікується суха та прохолодна погода.
Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Пориви - до 15-20 м/с.
Ймовірний також перехід вітру на північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря по області:
- вночі -1...-6°С (морозу);
- вдень +3...+8°С (тепла).
Тим часом на високогір'ї:
- вночі -3...-8°С;
- вдень - від -2°С до +3°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні потеплішає, але лише на день - до якої погоди готуватись на вихідних і наступного тижня.
Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.
Читайте також, якою може бути зима в Україні (за словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух).