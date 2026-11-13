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Пориви вітру до 34 м/с: що відбувається на високогір'ї Карпат і який прогноз на вихідні

13:40 13.11.2026 Пт
3 хв
aimg Ірина Костенко
Пориви вітру до 34 м/с: що відбувається на високогір'ї Карпат і який прогноз на вихідні Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Зранку 13 листопада високогір'я Карпат накрив сильний шторм із опадами та небезпечними поривами вітру.

Докладніше про ситуацію з погодою в горах і прогноз для регіону на найближчий час і вихідні дні, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Ситуація на високогір'ї зранку 13 листопада

Згідно з повідомленням гірських рятувальників Прикарпаття у Facebook, станом на 09:45 п'ятниці, 13 листопада 2026 року, погода на горі Піп Іван була хмарною. Йшов дощ.

Вітер фіксували західний, зі швидкістю 22-24 м/с. При цьому пориви вітру досягали швидкості 28 м/с.

Температура повітря спостерігалась на рівні +3°С.

Видимість на високогір'ї, виходячи з оприлюдненого фото, була дещо обмеженою - через невеликий туман.

Пориви вітру до 34 м/с: що відбувається на високогір'ї Карпат і який прогноз на вихідніСитуація на горі Піп Іван зранку 13 листопада 2026 року (фото: facebook.com/chornogora.rescue112)

Що відомо про сильний шторм на горі Піп Іван

Дещо пізніше гірські рятувальники Прикарпаття звернули увагу місцевих мешканців і гостей регіону на те, що на високогір'ї - сильний шторм.

"Станом на 11:30 на горі Піп Іван швидкість вітру сягає 26-28 м/с. З поривами до 34 м/с", - повідомили спеціалісти.

З огляду на таку ситуацію, рятувальники наполегливо рекомендують утриматись від виходу у високогір'я - до покращення погодних умов.

Пориви вітру до 34 м/с: що відбувається на високогір'ї Карпат і який прогноз на вихідніПублікація гірських рятувальників Прикарпаття (скриншот: facebook.com/chornogora.rescue112)

Яку погоду прогнозують в горах пізніше

Згідно з прогнозом Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології, погода в регіоні впродовж 13 листопада буде хмарна.

Очікується значний дощ. У горах - із мокрим снігом.

Пориви північно-західного вітру - близько 15-20 м/с.

Температура повітря вдень п'ятниці може бути така:

  • по місту Івано-Франківськ +6...+8°С;
  • по Івано-Франківській області +5...+10°С;
  • на високогір'ї (впродовж доби) - близько +1...+6°С.

    "Медико-метеорологічні умови - 3 типу. Видимість на автошляхах 2-4 км", - попередили в обласному центрі з гідрометеорології.

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    Синоптики розповіли також, що впродовж вихідних - 14-15 листопада - на синоптичну ситуацію на Прикарпатті буде впливати антициклон.

    Очікується суха та прохолодна погода.

    Вітер прогнозують північно-західний, зі швидкістю 7-12 м/с. Пориви - до 15-20 м/с.

    Ймовірний також перехід вітру на північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

    Температура повітря по області:

    • вночі -1...-6°С (морозу);
    • вдень +3...+8°С (тепла).

    Тим часом на високогір'ї:

    • вночі -3...-8°С;
    • вдень - від -2°С до +3°С.

    Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні потеплішає, але лише на день - до якої погоди готуватись на вихідних і наступного тижня.

    Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.

    Читайте також, якою може бути зима в Україні (за словами завідувачки відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віри Балабух).

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