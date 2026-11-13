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Наближається похолодання: як змінить погоду в Україні на вихідних антициклон

14:28 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Наближається похолодання: як змінить погоду в Україні на вихідних антициклон Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
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Погода в Україні найближчими днями - 14 та 15 листопада - очікується переважно без опадів. Проте температура повітря відчутно зміниться у більшості областей.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де і коли на вихідних ймовірні опади

Експерт розповіла, що антициклональний характер погоди буде переважати:

  • і в суботу, 14 листопада;
  • і в неділю, 15 листопада.

"Тобто опадів не очікується", - уточнила Діденко.

Проте є, за її словами, і "найближчий виняток".

"Завтра (14 листопада, - Ред.) пройдуть дощі на сході та в Криму. І це все для вихідних", - пояснила синоптик.

Водночас вона зауважила, що тумани спробують замінити опади - вологістю та зниженням видимості.

Тож водіям варто бути особливо уважними.

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Як зміниться температура повітря в Україні

За даними Діденко, після теплого дня п'ятниці, 13 листопада, на вихідних "на більшу частину території України прийде похолодання".

"Яке вже оселилося у західних областях", - уточнила фахівець.

У денні години стовпчики термометрів, за її словами, будуть коливатись у межах +4...+8°С.

Хоча в суботу "ще залишиться трохи тепла":

  • на сході;
  • на південному сході.

Там температура повітря вдень може бути близько +10...+14°С.

Наближається похолодання: як змінить погоду в Україні на вихідних антициклонПрогноз погоди по Україні на 14-15 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

Чого чекати від погоди в Києві

У Києві, згідно з прогнозом Діденко, опади впродовж 14-15 листопада малоймовірні.

"А в неділю навіть можливі сонячні прояснення", - уточнила вона.

Температура повітря вдень передбачається в межах +4...+6°С.

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Чи зміниться погода в Україні пізніше

Насамкінець експерт повідомила, що "надалі побуде холоднувата погода".

Водночас вона зауважила, що виходячи з попереднього прогнозу, "найближче підвищення температури повітря прийде орієнтовно у середу".

Йдеться про 18 листопада.

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, що в Україні потеплішає, але лише на день - до якої погоди готуватись найближчими днями та наступного тижня.

Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.

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