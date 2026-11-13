Наближається похолодання: як змінить погоду в Україні на вихідних антициклон
Погода в Україні найближчими днями - 14 та 15 листопада - очікується переважно без опадів. Проте температура повітря відчутно зміниться у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де і коли на вихідних ймовірні опади
Експерт розповіла, що антициклональний характер погоди буде переважати:
- і в суботу, 14 листопада;
- і в неділю, 15 листопада.
"Тобто опадів не очікується", - уточнила Діденко.
Проте є, за її словами, і "найближчий виняток".
"Завтра (14 листопада, - Ред.) пройдуть дощі на сході та в Криму. І це все для вихідних", - пояснила синоптик.
Водночас вона зауважила, що тумани спробують замінити опади - вологістю та зниженням видимості.
Тож водіям варто бути особливо уважними.
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Як зміниться температура повітря в Україні
За даними Діденко, після теплого дня п'ятниці, 13 листопада, на вихідних "на більшу частину території України прийде похолодання".
"Яке вже оселилося у західних областях", - уточнила фахівець.
У денні години стовпчики термометрів, за її словами, будуть коливатись у межах +4...+8°С.
Хоча в суботу "ще залишиться трохи тепла":
- на сході;
- на південному сході.
Там температура повітря вдень може бути близько +10...+14°С.
Прогноз погоди по Україні на 14-15 листопада від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)
Чого чекати від погоди в Києві
У Києві, згідно з прогнозом Діденко, опади впродовж 14-15 листопада малоймовірні.
"А в неділю навіть можливі сонячні прояснення", - уточнила вона.
Температура повітря вдень передбачається в межах +4...+6°С.
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Чи зміниться погода в Україні пізніше
Насамкінець експерт повідомила, що "надалі побуде холоднувата погода".
Водночас вона зауважила, що виходячи з попереднього прогнозу, "найближче підвищення температури повітря прийде орієнтовно у середу".
Йдеться про 18 листопада.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, що в Україні потеплішає, але лише на день - до якої погоди готуватись найближчими днями та наступного тижня.
Крім того, ми пояснювали, якою може бути погода в листопаді в цілому.
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