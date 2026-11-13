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Приближается похолодание: как изменит погоду в Украине на выходных антициклон

14:28 13.11.2026 Пт
2 мин
aimg Ирина Костенко
Приближается похолодание: как изменит погоду в Украине на выходных антициклон Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине в ближайшие дни - 14 и 15 ноября - ожидается преимущественно без осадков. Однако температура воздуха ощутимо изменится в большинстве областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где и когда на выходных возможны осадки

Эксперт рассказала, что антициклональный характер погоды будет преобладать:

  • и в субботу, 14 ноября;
  • и в воскресенье, 15 ноября.

"То есть осадков не ожидается", - уточнила Диденко.

Однако есть, по ее словам, и "ближайшее исключение".

"Завтра (14 ноября, - Ред.) пройдут дожди на востоке и в Крыму. И это все для выходных", - объяснила синоптик.

В то же время, она заметила, что туманы попытаются заменить осадки - влажностью и снижением видимости.

Так что водителям следует быть особенно внимательными.

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Как изменится температура воздуха в Украине

По данным Диденко, после теплого дня пятницы, 13 ноября, на выходных "на большую часть территории Украины придет похолодание".

"Которое уже поселилось в западных областях", - уточнила специалист.

В дневные часы столбики термометров, по ее словам, будут колебаться в пределах +4...+8°С.

Хотя в субботу "еще останется немного тепла":

  • на востоке;
  • на юго-востоке.

Там температура воздуха днем может быть около +10…+14°С.

Приближается похолодание: как изменит погоду в Украине на выходных антициклонПрогноз погоды по Украине на 14-15 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

Чего ждать от погоды в Киеве

В Киеве, согласно прогнозу Диденко, осадки в течение 14-15 ноября маловероятны.

"А в воскресенье даже возможны солнечные прояснения", - уточнила она.

Температура воздуха днем предполагается в пределах +4...+6°С.

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Изменится ли погода в Украине позже

В заключение эксперт сообщила, что "в дальнейшем побудет холодноватая погода".

В то же время она заметила, что, исходя из предварительного прогноза, "ближайшее повышение температуры воздуха придет ориентировочно в среду".

Речь идет о 18 ноября.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, что в Украине потеплеет, но только на день - к какой погоде готовиться в ближайшие дни и на следующей неделе.

Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.

Читайте также, как погода влияет на качество воздуха в Украине (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).

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