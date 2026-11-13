Приближается похолодание: как изменит погоду в Украине на выходных антициклон
Погода в Украине в ближайшие дни - 14 и 15 ноября - ожидается преимущественно без осадков. Однако температура воздуха ощутимо изменится в большинстве областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где и когда на выходных возможны осадки
Эксперт рассказала, что антициклональный характер погоды будет преобладать:
- и в субботу, 14 ноября;
- и в воскресенье, 15 ноября.
"То есть осадков не ожидается", - уточнила Диденко.
Однако есть, по ее словам, и "ближайшее исключение".
"Завтра (14 ноября, - Ред.) пройдут дожди на востоке и в Крыму. И это все для выходных", - объяснила синоптик.
В то же время, она заметила, что туманы попытаются заменить осадки - влажностью и снижением видимости.
Так что водителям следует быть особенно внимательными.
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Как изменится температура воздуха в Украине
По данным Диденко, после теплого дня пятницы, 13 ноября, на выходных "на большую часть территории Украины придет похолодание".
"Которое уже поселилось в западных областях", - уточнила специалист.
В дневные часы столбики термометров, по ее словам, будут колебаться в пределах +4...+8°С.
Хотя в субботу "еще останется немного тепла":
- на востоке;
- на юго-востоке.
Там температура воздуха днем может быть около +10…+14°С.
Прогноз погоды по Украине на 14-15 ноября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
Чего ждать от погоды в Киеве
В Киеве, согласно прогнозу Диденко, осадки в течение 14-15 ноября маловероятны.
"А в воскресенье даже возможны солнечные прояснения", - уточнила она.
Температура воздуха днем предполагается в пределах +4...+6°С.
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Изменится ли погода в Украине позже
В заключение эксперт сообщила, что "в дальнейшем побудет холодноватая погода".
В то же время она заметила, что, исходя из предварительного прогноза, "ближайшее повышение температуры воздуха придет ориентировочно в среду".
Речь идет о 18 ноября.
Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, что в Украине потеплеет, но только на день - к какой погоде готовиться в ближайшие дни и на следующей неделе.
Кроме того, мы объясняли, какой может быть погода в ноябре в целом.
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