В МЗС викличуть посла Чехії через антиукраїнську заяву спікера чеського парламенту

"У понеділок, 5 січня, до МЗС України буде запрошений тимчасовий повірений Чехії у звʼязку з неприпустимими заявами спікера чеського парламенту. Цей крок є дзеркальним стосовно виклику українського посла у Празі", - зазначив Тихий.

Він додав, що Україна цінує стратегічне партнерство з Чехією. Український народ вдячний чехам за солідарність, яку вони проявили з перших днів повномасштабної агресії. Стосунки між двома народами не повинні руйнуватися через ганебні заяви окремих політиків.

"Переконані, що ганебні заяви окремих політиків не мають чинити шкоду нашій плідній двосторонній співпраці, яка посилює обидві країни, на тлі надзвичайних викликів для безпеки як України, так і Чехії та решти Європи", - сказав Тихий.