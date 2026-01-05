В МИД вызовут посла Чехии из-за антиукраинского заявления спикера чешского парламента

Окамура и скандал

Напомним, что антиукраински настроенный спикер парламента Чехии Томио Окамура выступил с позорными заявлениями в отношении Украины и ее руководства в своем новогоднем обращении. Он осмелился критиковать вступление Украины в ЕС, критиковать непосредственно сам ЕС и гадко высказался в отношении украинского народа и украинского лидера Владимира Зеленского.

После этого Окамуре ответил посол Украины Василий Зварыч. Украинский дипломат назвал заявление Окамуры позорным и недостойным. А позицию лидера антиукраинской партии, которому удалось пробраться в спикерское кресло - полностью списанной с нарративов российской пропаганды.

Это вызвало истерику в правительстве нового премьера Чехии Андрея Бабиша: в частности, новый глава МИД Чехии Петр Мацинка заявил, что, мол, считает действия Зварича "неуместными". Зато украинский МИД демонстративно полностью одобрил действия Зварича, а министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что посол сделал все абсолютно правильно. Но у Бабиша не успокоились и запланировали вызвать на 5 января украинского посла.

При этом в истории "прилетело" и главному виновному - Окамуре. Оппозиционные силы в Палате депутатов (нижняя палата парламента Чехии) уже заявили о планах инициировать отставку Окамуры из-за того позора, который он устроил.

Это не первый конфликт нового спикера парламента с депутатами. Еще в ноябре прошлого года Окамура в первый же день своей работы на посту спикера Палаты депутатов демонстративно снял украинский флаг с чешского парламента. Но разъяренные чешские депутаты моментально повесили в здании парламента сразу три новых флага Украины, а Окамура подвергся сокрушительной критике.