Китай відреагував на повідомлення в ЗМІ про відправку миротворців до України

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ґо Цзякунь спростував будь-які плани щодо відправки миротворців до України. Він підкреслив, що "позиція країни незмінна та чітка".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times у соцмережі Х.