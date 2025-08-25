ua en ru
Китай отреагировал на сообщения в СМИ об отправке миротворцев в Украину

Китай, Понедельник 25 августа 2025 11:45
Китай отреагировал на сообщения в СМИ об отправке миротворцев в Украину Фото: спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь опроверг любые планы по отправке миротворцев в Украину. Он подчеркнул, что позиция страны "неизменна и четкая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times в соцсети Х.

Немецкое издание Die Welt сообщило, что якобы дипломатические представители отдельных стран ЕС заявляли о готовности Китая принять участие в международной миротворческой миссии в Украине. Это вызвало всплеск обсуждений в медиа и соцсетях, где сразу начали распространяться предположения об изменении политики Пекина.

"Сообщения о том, что Китай обсуждает миротворческую миссию в Украине, полностью не соответствуют действительности. Наша позиция является четкой и последовательной", - опроверг слухи Го Цзякунь.

Таким образом, Китай официально отверг любые спекуляции относительно направления своих военных в Украину.

Китай и гарантии безопасности

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия "согласна" на гарантии безопасности для Украины, но при участии Китая.

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после войны. Поскольку их могут давать только те страны, которые реально помогают.

В МИД Китая на слова Зеленского отреагировали, заявив, что Пекин готов участвовать в поиске путей урегулирования войны России против Украины. Там добавили, что официальная позиция Китая - называть войну России против Украины "кризисом в Украине".

В СМИ тем временем пишут, что Китай, вероятно, не предоставит Украине гарантии безопасности несмотря на желание РФ из-за ограниченности ресурсов и нежелания создавать прецедент.

