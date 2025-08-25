Китай отреагировал на сообщения в СМИ об отправке миротворцев в Украину

Спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь опроверг любые планы по отправке миротворцев в Украину. Он подчеркнул, что позиция страны "неизменна и четкая".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times в соцсети Х.