Китай отреагировал на сообщения в СМИ об отправке миротворцев в Украину
Спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь опроверг любые планы по отправке миротворцев в Украину. Он подчеркнул, что позиция страны "неизменна и четкая".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Global Times в соцсети Х.
Немецкое издание Die Welt сообщило, что якобы дипломатические представители отдельных стран ЕС заявляли о готовности Китая принять участие в международной миротворческой миссии в Украине. Это вызвало всплеск обсуждений в медиа и соцсетях, где сразу начали распространяться предположения об изменении политики Пекина.
"Сообщения о том, что Китай обсуждает миротворческую миссию в Украине, полностью не соответствуют действительности. Наша позиция является четкой и последовательной", - опроверг слухи Го Цзякунь.
Таким образом, Китай официально отверг любые спекуляции относительно направления своих военных в Украину.
Китай и гарантии безопасности
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия "согласна" на гарантии безопасности для Украины, но при участии Китая.
В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после войны. Поскольку их могут давать только те страны, которые реально помогают.
В МИД Китая на слова Зеленского отреагировали, заявив, что Пекин готов участвовать в поиске путей урегулирования войны России против Украины. Там добавили, что официальная позиция Китая - называть войну России против Украины "кризисом в Украине".
В СМИ тем временем пишут, что Китай, вероятно, не предоставит Украине гарантии безопасности несмотря на желание РФ из-за ограниченности ресурсов и нежелания создавать прецедент.