Китай, ймовірно, не надасть гарантії безпеки Україні: у ЗМІ пояснили причину

Китай, ймовірно, не надасть Україні гарантії безпеки попри бажання РФ через обмеженість ресурсів та небажання створювати прецедент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post .

На думку експертів видання, Пекін не відіграватиме значної ролі у майбутніх обговореннях гарантій безпеки для України.

"Будь-яка нова угода про гарантії безпеки повинна передбачати, як зробити положення по-справжньому працездатними, щоб уникнути неефективності, що спостерігалася у Будапештському меморандумі 1994 року", - йдеться у матеріалі китайського видання.

Прикладом того, що Китай може долучитись до мирних переговорів політично, але без взятих на себе зобов'язань, на думку аналітиків, може служити Будапештський меморандум, підписаний у 1994 році Україною, Білоруссю та Казахстаном про відмову від успадкованої ними ядерної зброї в обмін на зобов'язання щодо гарантій безпеки.

Китай не підписав Будапештський меморандум, але схвалив його урядовою заявою, опублікованою того ж року.

Проте в основному тексті заяви, в якій меморандум прямо не згадувався, говорилося лише, що "Китай беззастережно не застосовуватиме або загрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти держав, які не володіють ядерною зброєю, або в зонах, вільних від ядерної зброї".