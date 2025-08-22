ua en ru
Китай, ймовірно, не надасть гарантії безпеки Україні: у ЗМІ пояснили причину

П'ятниця 22 серпня 2025 11:19
Китай, ймовірно, не надасть гарантії безпеки Україні: у ЗМІ пояснили причину Фото: Китай, ймовірно, не надасть гарантії безпеки Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Китай, ймовірно, не надасть Україні гарантії безпеки попри бажання РФ через обмеженість ресурсів та небажання створювати прецедент.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

На думку експертів видання, Пекін не відіграватиме значної ролі у майбутніх обговореннях гарантій безпеки для України.

"Будь-яка нова угода про гарантії безпеки повинна передбачати, як зробити положення по-справжньому працездатними, щоб уникнути неефективності, що спостерігалася у Будапештському меморандумі 1994 року", - йдеться у матеріалі китайського видання.

Прикладом того, що Китай може долучитись до мирних переговорів політично, але без взятих на себе зобов'язань, на думку аналітиків, може служити Будапештський меморандум, підписаний у 1994 році Україною, Білоруссю та Казахстаном про відмову від успадкованої ними ядерної зброї в обмін на зобов'язання щодо гарантій безпеки.

Китай не підписав Будапештський меморандум, але схвалив його урядовою заявою, опублікованою того ж року.

Проте в основному тексті заяви, в якій меморандум прямо не згадувався, говорилося лише, що "Китай беззастережно не застосовуватиме або загрожуватиме застосуванням ядерної зброї проти держав, які не володіють ядерною зброєю, або в зонах, вільних від ядерної зброї".

Що передувало

Нагадаємо, що раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Росія "згодна" на гарантії безпеки для України, але за участі Китаю.

Президент України Володимир Зеленський згодом зазначив, що Україна не розглядає Китай як можливого гаранта безпеки після війни, оскільки їх можуть давати лише ті країни, які реально допомагають.

При цьому міністр закордонних справ Німеччини Йоханн Вадефуль підкреслив, що Пекін є головним постачальником до Росії так званих товарів подвійного призначення, які можуть застосовуватися і в цивільній, і в військовій сферах, а також найбільшим споживачем російської нафти та газу.

Україна Китай Гарантії безпеки
