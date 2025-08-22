У Китаї заявили про готовність до "конструктивної ролі" у війні в Україні

Китай готовий брати участь у пошуку шляхів врегулювання війни Росії проти України. Так у МЗС КНР відреагували на слова президента Володимира Зеленського, який наголосив, що Україні не потрібні гарантії безпеки з боку Китаю.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Зазначимо, що раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай не можна вважати гарантом безпеки для України. Оскільки Пекін підписав Будапештський меморандум, але не виконав його положень про суверенітет та територіальну цілісність України.

"Вкрай важливо прагнути до спільної, всеосяжної, спільної та сталої безпеки та сприяти політичному врегулюванню кризи в Україні. Китай готовий відігравати конструктивну роль із цією метою", - заявила речниця МЗС.

Вона зазначила, що офіційна позиція Пекіна - називати війну Росії проти України "кризою в Україні".

Гарантії безпеки для України

18 серпня у Вашингтоні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з лідерами США, Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Фінляндії, а також із головою Єврокомісії та генсеком НАТО. Головним питанням були майбутні гарантії безпеки для України. Обговорювався механізм, який частково базувався б на принципах статті 5 НАТО, проте без надання членства.

Президент США Дональд Трамп підтвердив готовність Вашингтона долучитися, але підкреслив, що головна відповідальність має лежати на європейських країнах. При цьому він відкинув можливість введення американських військ на територію України. Зеленський зазначив, що деталі планують узгодити впродовж десяти днів.

Прем’єрка Італії Джорджія Мелоні запропонувала формат колективних гарантій без вступу до НАТО. Водночас Росія вимагала участі Китаю та навіть пропонувала себе серед гарантів. Зеленський категорично відкинув ці пропозиції, наголосивши, що гарантії можуть надавати лише ті держави, які реально підтримують Україну.