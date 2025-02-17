Мюнхенська конференція та удар по Миколаєву: новини за вихідні

У Мюнхені цими вихідними відбулася безпекова конференція, на якій обговорювали питання завершення війни в Україні. А тим часом російські військові завдали удару по Миколаєву.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Мюнхенська конференція з безпеки

У Мюнхені (Німеччина) з 14 по 16 лютого пройшла Мюнхенська конференція з безпеки.

Конференція з безпеки стартувала 14 лютого та зібрала понад пів сотні світових лідерів та загалом понад 800 учасників дискусій.

Впродовж трьох днів на Мюнхенській конференції виступали ключові європейські та американські постаті, зокрема, глава Єврокомісії, віцепрезидент США, президент України та генсек НАТО.

Детальніше про те, які були головні заяви про Україну в Мюнхені - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Удар по Миколаєву

В ніч на 16 лютого росіяни атакували дронами Миколаїв. Близько 1:00 у місті пролунали вибухи.

Пізніше місцева влада підтвердила удар по місту та уточнила, що російський дрон атакував об'єкт критичної інфраструктури. Там виникла пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували пожежу.

Російські окупанти вдарили по Миколаївській ТЕЦ. В результаті в місті повністю зруйновано електрогенерацію.

Також відомо, що частина Миколаєва залишилася без тепла внаслідок атаки окупантів.

В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало все, що відомо про ворожий удар по Миколаєву.

Зустріч США та Росії у Саудівській Аравії

Зауважимо, що 15 лютого Bloomberg написав, що високопоставлені чиновники США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня.

А сам президент Трамп ще 13 лютого заявив, що представники США, України та Росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.

Однак український президент Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливі переговори у Саудівській Аравії щодо України.

За його словами, це не серйозна розмова.

Однак сам президент також говорив, що планує візит до Саудівської Аравії. Він пояснив, що у нього там вже "заплановані візити та важливі діалоги".

Зеленський прибув з офіційним візитом до ОАЕ

Вдень неділі Україна розпочала робочий візит урядової делегації у Саудівську Аравію.

Ввечері, 16 лютого, український президент Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською також прибув до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Це відбулось в рамках раніше запланованої робочої поїздки.

Швеція визначила підтримку України топ-1 пріоритетом у зовнішній політиці

Швеція визначила підтримку української держави першим пріоритетом у зовнішній політиці.

Також країна докладає зусиль для реалізації підходу "мир завдяки силі".

Зеленський оновив цифру втрат загиблих та поранених воїнів ЗСУ

Втрати Збройних сил України за час повномасштабної війни, які вдалося зафіксувати, становлять декілька десятків тисяч, а поранених - кілька сотень тисяч.

Водночас Україні невідомо, скільки Росія вбила цивільних громадян на окупованих територіях.

Детальніше про заяву президента, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.