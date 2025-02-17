Мюнхенская конференция и удар по Николаеву: новости за выходные

В Мюнхене в эти выходные состоялась конференция по безопасности, на которой обсуждали вопрос завершения войны в Украине. А тем временем российские военные нанесли удар по Николаеву.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Мюнхенская конференция по безопасности

В Мюнхене (Германия) с 14 по 16 февраля прошла Мюнхенская конференция по безопасности.

Конференция по безопасности стартовала 14 февраля и собрала более полусотни мировых лидеров и всего более 800 участников дискуссий.

В течение трех дней на Мюнхенской конференции выступали ключевые европейские и американские фигуры, в частности, глава Еврокомиссии, вице-президент США, президент Украины и генсек НАТО.

Подробнее о том, какие были главные заявления об Украине в Мюнхене - читайте в материале РБК-Украина.

Удар по Николаеву

В ночь на 16 февраля россияне атаковали дронами Николаев. Около 1:00 в городе прогремели взрывы.

Позже местные власти подтвердили удар по городу и уточнили, что российский дрон атаковал объект критической инфраструктуры. Там возник пожар, который пожарные оперативно ликвидировали пожар.

Российские оккупанты ударили по Николаевской ТЭЦ. В результате в городе полностью разрушена электрогенерация.

Также известно, что часть Николаева осталась без тепла в результате атаки оккупантов.

В отдельном материале РБК-Украина собрало все, что известно о вражеском ударе по Николаеву.

Встреча США и России в Саудовской Аравии

Заметим, что 15 февраля Bloomberg написал, что высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе.

А сам президент Трамп еще 13 февраля заявил, что представители США, Украины и России якобы проведут встречу в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Однако украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи о возможных переговорах в Саудовской Аравии по Украине.

По его словам, это не серьезный разговор.

Однако сам президент также говорил, что планирует визит в Саудовскую Аравию. Он пояснил, что у него там уже "запланированы визиты и важные диалоги".

Зеленский прибыл с официальным визитом в ОАЭ

Днем воскресенья Украина начала рабочий визит правительственной делегации в Саудовскую Аравию.

Вечером, 16 февраля, украинский президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской также прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.

Это произошло в рамках ранее запланированной рабочей поездки.

Швеция определила поддержку Украины топ-1 приоритетом во внешней политике

Швеция определила поддержку украинского государства первым приоритетом во внешней политике.

Также страна прилагает усилия для реализации подхода "мир благодаря силе".

Зеленский обновил цифру потерь погибших и раненых воинов ВСУ

Потери Вооруженных сил Украины за время полномасштабной войны, которые удалось зафиксировать, составляют несколько десятков тысяч, а раненых - несколько сотен тысяч.

В то же время Украине неизвестно, сколько Россия убила гражданских граждан на оккупированных территориях.

Подробнее о заявлении президента, можно узнать в материале РБК-Украина.