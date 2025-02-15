Топ-чиновники США та Росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, - Bloomberg

Високопоставлені чиновники США та Росії можуть зустрітись наступного тижня. Зустріч нині планується в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними анонімних джерел видання, високопосадовці зустрінуться, щоб прокласти шлях до потенційного саміту президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна уже наприкінці місяця, щоб обговорити припинення війни в Україні.

За словами Bloomberg, д еталі зустрічі та список учасників ще опрацьовуються, але люди, поінформовані про плани, сказали, що до групи, ймовірно, увійдуть радники з національної безпеки.