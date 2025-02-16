ua en ru
Нд, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Зеленський назвав втрати ЗСУ та кількість поранених військових

Неділя 16 лютого 2025 19:20
UA EN RU
Зеленський назвав втрати ЗСУ та кількість поранених військових Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Втрати Збройних сил України за час повномасштабної війни, які вдалося зафіксувати, становлять декілька десятків тисяч, а поранених - кілька сотень тисяч. Водночас Україні невідомо, скільки Росія вбила цивільних громадян на окупованих територіях.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NBC News.

"Ми зафіксували втрати: 46 тисяч загиблих військових. Ще є десятки тисяч зниклих безвісти чи в полоні. Не можна знати напевно, бо зниклі можуть бути мертві чи в полоні, і це десятки тисяч, це правда", - сказав глава держави.

Крім того, 350 тисяч військових поранені, а 19 500 дітей Росія депортувала до себе. Водночас Україні невідомо, скільки людей загинули в окупації, оскільки після деокупації населених пунктів, були знайдені могили, в яких або півтисячі тіл.

"Це те, що ми знаємо. Невідомо, скільки тисяч цивільних загинуло на окупованих територіях. Коли Росія атакувала й оточила міста, знищуючи їх, ми не знаємо кількість загиблих. На жаль, у звільнених містах ми знаходили масові поховання. Вони проводили масові розстріли й тортури. У містечках з кількома тисячами жителів знаходили 500 тіл в одній могилі. Скрізь, де Росія окупувала, ми не знаємо, скільки тисяч людей вони вбили", - розповів Зеленський.

Нагадаємо, у цьому ж інтерв'ю Зеленський заявив, що на його думку, Україна ще може здобути перемогу над Росією військовим шляхом. Однак це призведе до великих витрат, і крім того, без допомоги партнерів буде важко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
Росія запустила по Україні понад 140 дронів та балістику. Як відпрацювала ППО
DAILY
Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Сховища порожніють, імпорт під загрозою. Чи вистачить Україні газу до кінця холодів