Швеція визначила підтримку України топ-1 пріоритетом у зовнішній політиці

Швеція визначила підтримку української держави першим пріоритетом у зовнішній політиці. Також країна докладає зусиль для реалізації підходу "мир завдяки силі".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram голови держави.

"Швеція визначила підтримку України першим пріоритетом у зовнішній політиці. На зустрічі з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном подякував за це та за всю важливу підтримку нашого народу, зокрема й за зусилля в координації з іншими союзниками для реалізації підходу "мир завдяки силі", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що сторони обговорили спільні дії ж європейськими партнерами для відновлення справедливого і тривалого миру, а також напрацювання гарантій безпеки.

"Важливо продовжувати оборонну підтримку України, тиснути на Росію санкціями, щоб ми могли розпочати переговори з позиції сили. Путін програє лише сильній Європі", - наголосив президент України.