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Швеція визначила підтримку України топ-1 пріоритетом у зовнішній політиці

Субота 15 лютого 2025 21:54
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Швеція визначила підтримку України топ-1 пріоритетом у зовнішній політиці Фото: Ульф Крістерссон і Володимир Зеленський (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Едуард Ткач

Швеція визначила підтримку української держави першим пріоритетом у зовнішній політиці. Також країна докладає зусиль для реалізації підходу "мир завдяки силі".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram голови держави.

"Швеція визначила підтримку України першим пріоритетом у зовнішній політиці. На зустрічі з премʼєр-міністром Ульфом Крістерссоном подякував за це та за всю важливу підтримку нашого народу, зокрема й за зусилля в координації з іншими союзниками для реалізації підходу "мир завдяки силі", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що сторони обговорили спільні дії ж європейськими партнерами для відновлення справедливого і тривалого миру, а також напрацювання гарантій безпеки.

"Важливо продовжувати оборонну підтримку України, тиснути на Росію санкціями, щоб ми могли розпочати переговори з позиції сили. Путін програє лише сильній Європі", - наголосив президент України.

Нагадаємо, днями міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна все ще може стати членом НАТО в майбутньому. За його словами, для цього необхідно виконати всі умови Альянсу.

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