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Зеленський про нібито переговори в Саудівській Аравії: медіа щось друкують, це не серйозна розмова

Субота 15 лютого 2025 18:34
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Зеленський про нібито переговори в Саудівській Аравії: медіа щось друкують, це не серйозна розмова Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук, Юлія Акимова

Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про можливі переговори у Саудівській Аравії щодо України. Він заявив, що не має інформації про такі зустрічі.

Про це заявив голова держави під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

"Я не знаю. Ми про це не говорили. Щось друкують медіа. Я побачив, що хтось каже, що буде в Саудівській Аравії зустріч. Я не знаю, що це", - зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Україна не має брати участь у переговорах за застарілим форматом, коли хтось ухвалює рішення без її участі.

"Мені здається, що всім треба звикнути, що не можна "завтра там, і Україна там сидить", як це було багато років. "Ми тут вирішуємо, ми вам скажемо куди". Ну це не серйозна розмова", - підкреслив президент.

Переговори щодо України

Західні ЗМІ повідомляють про побоювання в Європі щодо можливого відсторонення від переговорного процесу щодо України. Представники країн ЄС наполягають на необхідності включення Європи до мирного врегулювання, особливо з огляду на заяви Дональда Трампа про залучення європейських миротворців.

Президент України Володимир Зеленський також підкреслював, що участь Європи в переговорах має ключове значення.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що не бачить Європу серед учасників переговорів щодо врегулювання війни в Україні.

Водночас він підкреслив, що не хотів би виключати жодну сторону з мирного процесу.

Тим часом прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що Європа має терміново розробити власний план дій щодо України та власної безпеки. В іншому випадку ключові рішення ухвалюватимуть інші гравці.

Мюнхенська конференція з безпеки 2025 триває вже другий день.

Низка подій форуму 15 лютого присвячені війні в Україні. РБК-Україна зібрало всі подробиці другого дня Мюнхенської конференції.

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